Un hombre mata de una puñalada en el cuello a su hermano porque le robó 50 euros para comprar droga

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 61 años como autor de la muerte de su hermano, de 56, tras una violenta discusión registrada el pasado sábado en una vivienda del barrio sevillano de Torreblanca. La víctima recibió una puñalada en el cuello y, pese a ser trasladada con vida a un hospital, terminó falleciendo como consecuencia de la gravedad de las heridas.

Los hechos se produjeron alrededor de las 10:30 horas del 12 de septiembre en un domicilio de la calle Torrechiva. Según la información facilitada por Emergencias 112 Andalucía, los dos hermanos se encontraban en el interior de la vivienda familiar cuando comenzaron a discutir. El enfrentamiento fue aumentando de intensidad hasta que uno de ellos habría cogido un cuchillo y atacado al otro.

La agresión provocó una importante herida sangrante en el cuello. Los servicios de emergencia recibieron el aviso y movilizaron hasta el inmueble a efectivos de la Policía Nacional, la Policía Local de Sevilla y sanitarios del 061. Los profesionales sanitarios atendieron inicialmente al herido y posteriormente lo evacuaron de urgencia a un centro hospitalario.

Una disputa por 50 euros

Las primeras investigaciones apuntan a que el origen del enfrentamiento pudo estar relacionado con una disputa económica entre ambos. La pelea habría comenzado por el supuesto robo de 50 euros sustraídos por uno de los hermanos para comprar droga. Esta circunstancia forma parte de las primeras líneas de investigación y deberá ser aclarada durante las diligencias policiales y judiciales.

La víctima permaneció ingresada en el Hospital Virgen del Rocío en estado grave, pero finalmente no pudo superar las lesiones provocadas por el ataque y murió horas después. La Policía Nacional procedió entonces a la detención de su hermano como responsable del apuñalamiento mortal.

El Grupo de Homicidios se ha hecho cargo de la investigación para reconstruir con precisión cómo se produjo la pelea y determinar las circunstancias que rodearon la agresión. Los dos hermanos contaban, además, con antecedentes policiales por delitos menores.

El detenido permanece bajo custodia policial y está previsto que pase este martes a disposición judicial. Será entonces cuando el juzgado determine su situación procesal y decida si debe quedar en libertad o ingresar en prisión mientras continúa la investigación.