Pillan a un marroquí residente en España a 219 kilómetros por hora en una carretera de Alicante limitada a 120

Agentes de la Guardia Civil investigan a un varón de origen marroquí que circulaba a una velocidad de 219 kilómetros por hora en un tramo de vía en la provincia de Alicante en que la velocidad estaba limitada al máximo de la permitida en España: 120 kilómetros por hora. Al conductor, de 34 años, no le constan en los registros de Tráfico otros delitos relacionados con la seguridad vial. Las diligencias en torno a este caso han sido remitidas a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ibi, Plaza Número 2.

Los hechos, que se han conocido ahora, ocurrieron el pasado 10 de junio, en torno a las 16:30 horas, en la autovía de interior que une Alicante con Valencia. Y, más concretamente, al paso por el término municipal de Castalla, en Alicante, cuando agentes de la Agrupación de Tráfico del destacamento de Alcoy, también en Alicante, efectuaban un control de velocidad. El vehículo, que alcanzó una velocidad más próxima a la Fórmula 1 que a la conducción convencional, circulaba a la altura del kilómetro 469,400 en sentido Valencia.

Los agentes de la Guardia Civil, según el relato del Instituto Armado, procedieron a dar el alto al vehículo unos kilómetros más adelante de ese punto, en que la velocidad del mismo había alcanzado los 219 kilómetros por hora.

El conductor ha sido investigado por un delito de exceso de velocidad tipificado en el artículo 379 del Código Penal, que puede llevar aparejadas penas de prisión entre los tres y los seis meses, sanciones económicas entre los seis y los 12 meses de multa o trabajos en beneficio de la comunidad entre los 31 y los 90 días, así como la privación del derecho a conducir vehículos de motor o ciclomotores de uno a cuatro años.

Se da la circunstancia de que en febrero de 2024, también la Guardia Civil investigó a un conductor por conducir a 200 kilómetros por hora (km/h) en un tramo de carretera en que la velocidad máxima estaba limitada a 110 km/h. Superaba, por tanto, en más de 80 km/h la velocidad reglamentaria en un tramo de vía interurbana.

En concreto, en el punto kilométrico 767,200 de la autopista de peaje AP-7 en dirección a Alicante. El conductor del vehículo fue investigado por los agentes por un presunto delito contra la seguridad vial por circular con exceso de velocidad. Todo ello, según reveló entonces la propia Guardia Civil.