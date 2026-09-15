Encuentran muerto a un niño de 10 años en una vivienda de Los Remedios (Sevilla)

Agentes de la Policía Local de Sevilla han encontrado muerto a un niño de diez años en una vivienda del barrio de Los Remedios. El suceso tuvo lugar este lunes, 14 de septiembre, por la noche y ha movilizado a distintos servicios de emergencia, mientras la Policía Nacional trata de esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

La intervención policial se produjo después de que se recibiera una llamada de aviso alrededor de las 21:00 horas. Los agentes se desplazaron hasta el domicilio, situado en el barrio sevillano, donde localizaron al menor sin vida.

En el operativo participaron efectivos de la Policía Local, entre ellos miembros del Grupo de Apoyo y Reacción (GAR), agentes del distrito y policías tutores. Estos últimos se encargaron de atender a los hermanos de la víctima tras conocerse el fallecimiento.

La actuación requirió también la presencia de los bomberos y de los servicios sanitarios, que acudieron a la vivienda ante la gravedad de la situación. La llegada de los distintos equipos de emergencia provocó inquietud entre los vecinos de Los Remedios, sorprendidos por el despliegue policial registrado en la zona.

La Policía Nacional se hace cargo del caso

Posteriormente, agentes de la Policía Nacional asumieron la investigación del caso. Según la información difundida por ABC, los efectivos confirmaron el fallecimiento del niño después de desplazarse al inmueble.

Por el momento, no han trascendido las causas de la muerte ni se han ofrecido detalles sobre las circunstancias previas al hallazgo. Tampoco se ha informado públicamente de la existencia de indicios que permitan determinar qué pudo suceder en el interior de la vivienda.

Los investigadores trabajan ahora para reconstruir lo ocurrido y determinar el origen del fallecimiento. La investigación permanece abierta, por lo que cualquier conclusión sobre lo ocurrido deberá esperar a los resultados de las actuaciones policiales y forenses. Ambas ya se están llevando a cabo.

El suceso ha generado conmoción en el entorno del barrio sevillano, donde los vecinos permanecieron pendientes de la intervención de los servicios de emergencia. Las autoridades no han facilitado por ahora más información sobre el menor ni sobre su entorno familiar más allá de que los hechos ocurrieron en la vivienda situada en la calle Ánimas del barrio de Los Remedios.