Óscar Puente destituye al abogado del Estado que cuestionó el campamento de inmigrantes en el Puerto de Ceuta

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha destituido a Alejandro Geronico, el abogado del Estado que cuestionó el campamento de inmigrantes que el Gobierno ha construido en el Puerto de Ceuta para dar cobijo a algunos de las decenas de miles de ilegales que han invadido la ciudad autónoma desde el 30 de julio.

Esta decisión del ministerio que dirige Puente llega después de que la Autoridad Portuaria rechazara ceder los terrenos para instalar el dispositivo de acogida de inmigrantes. Geronico formaba parte del Consejo de Administración del organismo público, que, pese a mostrarse contrario a la cesión de los terrenos para el asentamiento, finalmente votó a favor.

La exposición, verbal, de contrariedad ante la decisión del Gobierno ha acabado costándole el puesto a Alejandro Geronico, si bien la misma estaba argumentada por los informes técnicos, que desaconsejaban ubicar en el muelle de Poniente a los inmigrantes ilegales, ya que la zona estaba considerada como crítica y expuesta a «sabotajes». La Secretaría de Estado de Migraciones había pedido previamente estos informes.

La información de la destitución de Geronico, adelantada por el diario El Español, se produce después de que el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Ceuta, al que pertenecía, votara en contra de la cesión de los terrenos por una amplia mayoría. 11 fueron los votos contrarios frente a cuatro favorables, correspondientes a representantes vinculados a la Administración General del Estado. Uno de los votos favorables fue, precisamente, el del abogado del Estado cesado. Sindicatos, organizaciones empresariales y otros miembros del organismo sí votaron en contra.

Puente se mofa de Vivas

Óscar Puente se ha distinguido, dentro de la crisis migratoria que vive Ceuta desde la invasión, por sus ataques al presidente de la ciudad autónoma, el popular Juan Jesús Vivas. En relación, precisamente, con el rechazo del uso del puerto para alojar a los inmigrantes ilegales que entraron en la invasión del 30 de julio, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible aseguró que «Ceuta no es California», sino que «es un lugar muy pequeñito», mofándose tanto de Vivas como de los ceutíes.

La intención de Puente, que defendió la elección del puerto para el campamento de inmigrantes ilegales, es, según dijo, filiar a las personas para poder expulsar a los que han entrado de manera ilegal y domiciliarlas «aunque sea en la litera de la carpa», ya que, recalcó, hay que seguir un procedimiento porque saltarse la ley tiene consecuencias.