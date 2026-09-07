Óscar Puente se mofa de Vivas para apropiarse del puerto: «Ceuta no es California, es muy pequeñita»

El ministro de Transportes, Óscar Puente, se ha mofado del presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, por rechazar el uso del puerto de la ciudad autónoma para alojar a los inmigrantes ilegales que entraron en la invasión del 31 de julio. «Ceuta no es California, es un lugar muy pequeñito», ha señalado el dirigente socialista.

Puente ha defendido la elección del puerto porque había que buscar una ubicación para los inmigrantes y «Ceuta no es California, es un lugar muy pequeñito». La intención, ha dicho, es filiar a las personas para poder expulsar a los que han entrado de manera ilegal y domiciliarlas «aunque sea en la litera de la carpa» ya que, ha recalcado, hay que seguir un procedimiento porque saltarse la ley tiene consecuencias.

En este sentido, ha asegurado que el martes llegaron a un acuerdo con Vivas y se firmó un acta en el que se incluían dos parcelas del puerto de Ceuta para albergar temporalmente a los inmigrantes, que se trasladaron al real decreto que luego fue aprobado en el Consejo de Ministros. Sin embargo, asegura que su «sorpresa» se produjo el viernes cuanto el presidente de Ceuta convocó a la autoridad portuaria y se votó en contra de la utilización del puerto. Se trató, según Puente, de una «encerrona».

«A partir de ahí ponemos en marcha el mecanismo legal que es el artículo 73.3 de la ley del texto refundido de la ley de Transportes», ha explicado, según la cual se faculta al ministro a permitir el uso por razones de «seguridad nacional», ya que estarán fuera del casco urbano y son «perimetrables».

Así se ha pronunciado en una entrevista en La Cafetera de Radiocable, en la que ha culpado a Vivas de no querer que se acabe la crisis en Ceuta para ayudar «al soldado Feijóo» porque, a su juicio, un «acontecimiento de estas características era el sueño de los que durante tanto tiempo han estado demonizando la inmigración». «El Gobierno de Ceuta dice que defiende mucho a Ceuta, quiere que echemos a los inmigrantes, pero hace todo lo posible para que no lo hagamos», ha señalado.

Para el socialista, Feijóo es una persona «muy contaminante en la vida pública» y ha argumentado que cada vez que éste visita una comunidad después de una tragedia, la dinámica siempre es la misma. Así, ha señalado que, las regiones siempre tienen un principio de colaboración con el Gobierno, pero tras la visita de Feijóo, «todo cambia». «No se qué les dirá. En Ceuta ha sido lo mismo. La estrategia es la de Feijóo, no es la de Vivas», ha sentenciado.

Una invasión orquestada por Marruecos

El ministro de Transportes también ha rechazado que la invasión de Ceuta haya sido teledirigida por Marruecos y ha defendido que «zurrarle a Marruecos es muy rentable políticamente en España».

Respecto a la Unión Europea, ha dicho que debería tener en el «frontispicio» el desarrollo económico de los países emisores de inmigrantes porque no se pueden poner fronteras a la gente que quiere salir de la miseria y emigra a Europa. Eso, asegura, «no se arregla con control fronterizo».

Preguntado por las encuestas que recogen que la mayoría de los ciudadanos culpa a Marruecos de la avalancha de inmigrantes en Ceuta, dice que es «muy fácil» culpar al país vecino pero matiza que las encuestas se las cree relativamente.

Además, ha dicho que está convencido de que un «acontecimiento de estas características era el sueño de los que durante tanto tiempo han estado demonizando la inmigración». «Las imágenes de miles de magrebíes cruzando la frontera generando desasosiego y desorden es el sueño de todo xenófobo, de todo racista, de todo anti inmigración, ¿no? Y por tanto esta situación ha reforzado su discurso, les ha permitido también difundir muchas mentiras», ha sentenciado.