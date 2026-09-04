Feijóo acusa a Sánchez de «usar al CNI y la Policía como chivo expiatorio» en la crisis de Ceuta

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este viernes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de «usar al CNI y la Policía como chivo expiatorio» para buscar otros culpables de la inacción de su Gobierno ante la invasión de Ceuta.

Así se ha pronunciado Feijóo en el acto de inicio del curso político del PP andaluz, celebrado en Alhaurín el Grande (Málaga), el pueblo del presidente de la Junta, Juanma Moreno, que le ha acompañado junto al vicesecretario general de Coordinación Autonómica y Local, Elías Bendodo, y el alcalde de Málaga, Paco de la Torre.

Sobre la comparecencia de Sánchez sobre Ceuta que realizó en el Congreso de los Diputados este jueves, Feijóo ha manifestado que todo el mundo pudo ver «cómo después de un mes todavía el Gobierno no sabe qué versión dar». «Lo único que tiene claro es que Marruecos no tiene nada que ver. A este paso va a tener antes Zapatero una versión de las joyas que Sánchez de la invasión Ceuta», ha ironizado.

El presidente del PP ha arremetido contra el Gobierno socialcomunista por «ignorar deliberadamente y sin remordimientos» los avisos policiales y de inteligencia previos a la avalancha de ilegales de los pasados días 30 y 31 de julio. En este contexto, Feijóo ha remarcado que «el CNI y la Policía no merecen un Gobierno que los usa como chivo expiatorio».

Ha sido aquí cuando él mismo ha querido lanzar su propio aviso a los socialistas de la Moncloa: «Todo se sabrá» y que «habrá consecuencias políticas y judiciales», ha incidido, como hicieran el jueves en el Congreso, donde deslizó ante Sánchez que la investigación abierta ahora en la Audiencia Nacional puede salpicarle en el Supremo.

«Los españoles os vamos a echar de una manera democrática, contundentemente, en las urnas. Pero os vamos a echar porque no merecéis la dignidad que estáis ocupando», ha lanzado a Sánchez y sus ministros.

Además, ha reprochado al jefe del Ejecutivo que la única novedad que contó en las Cortes fue que llamó a la embajadora de Marruecos «clandestinamente». «Al final todo era mentira porque la embajadora no estaba en España y el ministro de Exteriores se reunió con el encargado de negocios de la embajada», ha relatado.

Ante ello, Feijóo ha cuestionado que el Gobierno «nos vendan como un éxito diplomático esa reunión, tras la cual Marruecos volvió a cuestionar la españolidad de Ceuta», ha apuntado. «España no merece pasar esta vergüenza estos días», ha lamentado.

Asimismo, el jefe de la oposición ha censurado que Sánchez pidiera humanidad mientras «no la muestra con las niñas violadas, las enfermeras que no pueden atender a domicilio porque tienen miedo o las familias que se tienen que recoger al anochecer».

«¿Dónde está la humanidad con los ceutíes?», se ha preguntado Feijóo, añadiendo: «Mi prioridad es que Ceuta recupere la normalidad, la seguridad y la prosperidad y no vamos a parar hasta lograrlo», ha sentenciado.

Los socios de Sánchez

También ha cargado Feijóo contra los socios del Gobierno, que siguen apoyando a Sánchez y que «tragan con sus mentiras». A ellos, ha advertido de que «no son la alternativa de izquierdas progresistas». «Son lo mismo, son la marca blanca de esta decadencia, igual de nocivos que Sánchez, aunque tengan otro nombre. Son los que, entre la dignidad y el carguito, eligen el carguito», ha manifestado.

Con este panorama, Feijóo ha asegurado que España «se merece un cambio» y «un Gobierno que no mienta», parafraseando así al ex ministro socialista Alfredo Pérez Rubalcaba tras el 11-M. «A España lo que le sobra es Sánchez», ha remachado.

Puente y Adamuz

De otro lado, Feijóo ha querido denunciar las mentiras del Gobierno sobre las causas del trágico accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) y ha cargado contra el ministro de Transportes, Óscar Puente, por calificar de bulo el último informe de la Guardia Civil sobre el accidente que provocó 46 muertos.

El líder del PP ha asegurado a las víctimas que se hará justicia y que se sabrá toda la verdad. «Aquí la única fábrica de bulos que hay es el Gobierno. Y la única verdad es que Óscar Puente es un ministro indigno», ha rematado.