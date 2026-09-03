Feijóo acorrala a Sánchez: «¿Qué sabe Marruecos de usted? ¿Qué había en su teléfono?»

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acorralado este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su comparecencia en el Congreso de los Diputados sobre la invasión de Ceuta. «¿Qué documento, conversación o indicio había en su teléfono para que se comporte de esta manera? ¿Qué sabe Marruecos de usted?», le ha lanzado.

«¿Por qué tiene miedo a Marruecos? España no puede tener un presidente bajo chantaje», ha enfatizado Feijóo en el Pleno de la Cámara baja, donde ha instado al jefe del Ejecutivo a dimitir por «incompetente» si es verdad que no se enteró de nada antes de la entrada masiva de migrantes en Marruecos o por «cómplice», si eso es mentira.

En su respuesta a Sánchez en las Cortes, Feijóo ha subrayado que Ceuta no sufrió una crisis migratoria, sino «una invasión que continúa», al tiempo que le ha reprochado que no interrumpiera sus vacaciones en La Mareta (Lanzarote) por la invasión de Ceuta. «Un presidente no tiene derecho a ausentarse de sus obligaciones y menos en una crisis de Estado», ha recalcado.

Junto a ello, el jefe de la oposición ha incidido en que «la operación salió de Marruecos, fue consentida por Marruecos y hay indicios de que Marruecos la coordinó y el Gobierno lo sabía», ha sentenciado.

Además, Feijóo ha avisado al presidente socialista de que pagará sus mentiras y su irresponsabilidad. «Señor Sánchez, míreme, la va a pagar. Ante la Justicia y ante las urnas», le ha espetado.

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