La mitad de los votantes del PSOE cree que el Gobierno miente sobre la invasión de Ceuta, según una encuesta interna del PP

La mitad de los votantes del PSOE cree que el Gobierno que encabeza Pedro Sánchez —sostenido por este mismo partido en coalición con Sumar— miente sobre la invasión de Ceuta y el papel de Marruecos, según una encuesta interna encargada por el PP a la que ha tenido acceso OKDIARIO.

En concreto, el 50,1% de estos entrevistados que dicen haber votado al PSOE sostiene que el Ejecutivo «ocultó información» sobre la avalancha de más de 80.000 inmigrantes irregulares que entraron en Ceuta los pasados 30 y 31 de julio.

Este porcentaje cobra gran importancia tras conocerse las últimas revelaciones sobre los avisos policiales previos a la invasión de Ceuta que manejó el Gobierno. Unos informes que implican directamente a Marruecos en esta entrada masiva ilegal.

Además, dicha cifra del 50,1% puede ser todavía mayor a día de hoy, ya que el trabajo de campo de esta encuesta concluyó el pasado 29 de julio, y tales avisos policiales salieron a la luz el 1 de septiembre a última hora.

Unos hechos que han llevado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a denunciar que el Gobierno «lo sabía y lo tapó» y a pedir al Ejecutivo que convoque con carácter «inmediato» a la embajadora de Marruecos en España. Los populares también han exigido la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

En términos globales, sin tener en cuenta la variable por recuerdo de voto, el estudio demoscópico en poder de la dirección del PP recoge que el 78,3% de todos los entrevistados no da veracidad a la versión oficial del Gobierno, en tanto entienden que hay opacidad en las explicaciones. Por el contrario, sólo el 19,1% de los encuestados dice que el Ejecutivo se ha pronunciado con transparencia.

Asimismo, atendiendo al segmento de autoubicación ideológica, la encuesta refleja que el 85,2% de quienes se sitúan en el centro o se definen como apolíticos mantiene que el Gobierno de Sánchez ha ocultado información.

Una percepción «transversal»

Este dato ha sido acogido en Génova con especial relevancia, pues, según afirman fuentes de la cúpula del PP, la percepción de que Moncloa se ha movido en esta crisis entre contradicciones, falsedades y graves omisiones es algo «transversal» entre el electorado, es decir, que coinciden en ello los votantes de todo signo. En la «izquierda moderada», el 51,2%, y en la «extrema izquierda», hasta un 28,8%.

De esta forma, para los populares, el fracaso del Gobierno en esta crisis «puede generar tránsito de votos entre bloques». «Hay un espacio de crecimiento electoral en el centro en materia de política migratoria. Se puede defender la expulsión de quien no viene a integrarse y tener el respaldo de gente que no es extremista», añaden.

«Esto nos permite desmontarles el argumento de que la derecha no atiende a la inmigración irregular», apuntan las mismas fuentes, que aseveran que «el PP está rentabilizando más esta crisis que Vox», al tiempo que ponen de relieve el último sondeo publicado por OKDIARIO.

Además, desde la formación de Feijóo destacan que, con estos números sobre la mesa, el jefe del Ejecutivo «va a comparecer este jueves en el Congreso ante una opinión pública que cree que ha mentido».

Por otro lado, a la pregunta de cómo ha sido la reacción del Gobierno a la invasión de Ceuta, el 83% señala que su actitud hacia Marruecos —país del que proceden los invasores— ha sido demasiado blanda. Por contra, sólo un 0,1% la observa firme. Y por recuerdo de voto, el porcentaje de votantes del PSOE que comparten dicha percepción de que el Gobierno ha sido indulgente con Marruecos, se eleva a un 65%. Es decir, seis de cada diez así lo suscriben.

De igual modo, las fuentes del PP recalcan que no hay ningún segmento o variable en esta encuesta donde dejen de ser mayoría los que piensan que el Ejecutivo de Sánchez ha sido blando con Rabat.

Sobre las diferentes medidas a adoptar, el 68,5% de los consultados se inclina por expulsar a los inmigrantes que entraron en Ceuta de manera irregular; el 65,6% dice ser partidario de reforzar la frontera; el 63,1% apuesta por endurecer los requisitos de entrada, y el 63,4%, por las devoluciones en caliente. Sólo el 6% aboga por mantener la política actual.

Además, el 85% cree que la entrada masiva puede repetirse en los próximos meses, que es una amenaza real. «La gente no confía en el Gobierno, es una percepción de abandono, de falta de gobierno. Sánchez debe explicar qué va a hacer para impedir que vuelva a suceder», remarcan las fuentes de Génova.

Las vacaciones de Sánchez

Entretanto, el propio Sánchez —que debió regresar antes de sus vacaciones en La Mareta, según el 52,5% de los votantes del PSOE (el 68,5% de todos los entrevistados)— declaró este miércoles que trabajará por «garantizar una atención digna a quienes han llegado», es decir, a los invasores. En lugar de asegurar su expulsión o retorno.

En términos de liderazgo, las fuentes del PP subrayan que el dirigente nacional que más ha crecido en esta crisis ha sido Feijóo, que compareció públicamente el 19 de agosto en Ceuta ofreciendo soluciones, mientras «otros veraneaban».

En el sondeo, el mejor valorado es el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas (PP). Junto a ello, el 67% de los encuestados cree que el Gobierno de Ceuta actuó mejor que el de Sánchez, respaldado sólo por un 20%. Entre los votantes de centro, hasta un 72% aplaude la gestión de Vivas.