El director de la Policía intenta ganar tiempo y niega que el informe implique a Marruecos en la invasión de Ceuta

El director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo Piqueras, está intentado ganar tiempo, y ha negado que el informe elaborado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) «atribuya a las Fuerzas de Seguridad marroquíes la planificación de lo sucedido».

En respuesta al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, sobre si existía dicho informe que prueba que la Policía sí que había alertado previamente del «riesgo extremo» de entradas a nado un día antes de la invasión a Ceuta, el director general de la Policía Nacional, Pardo Piqueras, ha comunicado a Marlaska que ha sido ahora y no previamente cuando la juez de la Audiencia Nacional ha autorizado «al equipo investigador a dar acceso a sus superiores».

Una justificación con la que está tratando de exculpar tanto al ministro como a él mismo de no tener conocimiento pese a confirmar la existencia de dicho documento, dado que «la juez de la Audiencia Nacional que instruye el proceso penal dio órdenes a los investigadores de no facilitar a sus superiores información alguna sobre la elaboración y contenido de dicho informe».

Además Pardo Piqueras ha intentado rebajar el aviso que el CENIF remitió el día previo a la invasión, justificando que dicha advertencia se trata de «una alerta de riesgo frecuente que no incluyó alusión alguna a una posible entrada masiva el día siguiente».

Con esta maniobra, tanto el Ministerio de Interior como el alto cargo de la Policía estarían echando balones fuera para eximirse de cualquier responsabilidad por no haber adoptado medidas extraordinarias ante las advertencias de los servicios de información policiales e incluso negar la existencia de información previa por parte de los servicios de inteligencia.

Jupol carga contra el director de la Policía Nacional

Jupol, el sindicato mayoritario de la Policía Nacional, ha destacado la estrecha relación que Marlaska mantiene desde hace más de una década con Pardo Piquera: se trata de «un cargo de máxima confianza de Marlaska». «Un político del PSOE que fue mano derecha de José Bono, llegando a ocupar la Secretaría de Estado de Defensa durante su etapa como ministro», añaden en un comunicado que han publicado este miércoles.

El sindicato policial alerta que Pardo «aparece relacionado en las investigaciones del caso Koldo. La UCO ha documentado comunicaciones y contactos con Koldo García, incluyendo conversaciones mantenidas por WhatsApp sobre contratos públicos».

Además Jupol ha advertido que en 2025 se «difundieron fotografías de Pardo Piqueras durante sus vacaciones en Marruecos, publicadas por medios marroquíes, con detalles sobre su estancia, lo que pudo comprometer seriamente la seguridad de los dispositivos móviles y digitales que llevara consigo. Además de tener relación directa con los servicios secretos marroquíes, también documentada».