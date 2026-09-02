Un inmigrante ingresado en el Hospital Universitario de Ceuta con un cuadro de varicela altamente contagiosa se ha fugado del centro sin completar el tratamiento ni el periodo de aislamiento correspondiente, según ha podido saber en exclusiva OKDIARIO a través de fuentes cercanas al propio hospital. Estas fuentes aseguran sentirse «atadas de pies y manos» ante episodios como este, en los que el personal médico se ve incapaz de retener a pacientes que optan por marcharse por su cuenta pese al riesgo de contagio que representan para el resto de la población.

Según el protocolo habitual ante un caso así, correspondería comunicar la fuga al juez de guardia para que ordenara su búsqueda, no por la comisión de ningún delito, sino por el riesgo que representa para la salud pública una varicela activa y contagiosa.

«El paciente permanecía ingresado desde el fin de semana, no tanto por gravedad de su propio cuadro clínico, a la espera de que la enfermedad evolucionara de la fase de vesículas a la formación de costras, momento en el que remite el riesgo de contagio», afirman fuentes consultadas por OKDIARIO. Al abandonar el centro antes de completar ese proceso, el paciente seguía siendo, según estas fuentes, contagioso y con capacidad de transmitir la enfermedad a terceras personas.

El paciente fugado quería abandonar el hospital para poder acudir al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), y para ello necesitaba obtener un informe médico que le permitiera tramitar su documentación. Ante la negativa o la demora en conseguirlo, habría optado por marcharse del centro por su propia voluntad, sin que el personal pudiera impedirlo.

El episodio se conoce apenas unos días después de que la ministra de Sanidad, Mónica García, compareciera en el Congreso para negar que los inmigrantes llegados a Ceuta el pasado 30 de julio trajeran consigo enfermedades infecciosas, atribuyendo su aparición a las condiciones de hacinamiento y no a los propios inmigrantes.

La ministra reconoció entonces la existencia de varios casos de varicela —hasta tres registrados y uno más bajo sospecha—, aunque insistió en que la situación epidemiológica estaba controlada y calificó de «xenófobo» vincular inmigración y enfermedad. La fuga de este paciente contagioso se produce cuando el propio Ministerio de Sanidad ha defendido públicamente la existencia de circuitos asistenciales diferenciados y protocolos de aislamiento específicos para los casos detectados entre la población inmigrante en Ceuta.