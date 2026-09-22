Sánchez culpa por primera vez a Marruecos dos meses después de la invasión de Ceuta: «Su control de fronteras falló»

Pedro Sánchez ha exigido a Marruecos explicaciones por la invasión a Ceuta 54 días después de la gran avalancha y responsabiliza al país magrebí por los fallos en la frontera. «Porque está claro que su control de la frontera falló». Las declaraciones las realizó en CNN, donde además atacó a sus socios europeos de «insolidaridad» y asegura que se están llevando a cabo investigaciones de lo ocurrido esos días.

Mientras asistía a la Asamblea General de la ONU en Nueva York, el presidente del Gobierno concedió una entrevista a CNN Internacional, en la que insistió en que las relaciones con Marruecos son buenas y que le ha preguntado por qué han fallado los controles de la frontera que desencadenaron la invasión de los días 30 y 31 de julio.

El presidente aseguró que todos los inmigrantes que entraron de forma irregular a territorio español serán devueltos, «pero conforme con la ley y con dignidad».

Además, catalogó de insolidarios a sus socios europeos, que desde el primer momento exigieron respuesta ante la invasión de la frontera sur de la Unión Europea: «Sufrimos la falta de solidaridad de muchos de estos gobiernos durante la crisis». Esto llevó a que Italia cerrara el espacio Schengen para ciudadanos extracomunitarios de España.