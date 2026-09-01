Las imágenes que desmontan a Sánchez: en Ceuta hay más de 20.000 inmigrantes ilegales, 15.000 más de los que él dice

Las imágenes que ha obtenido el equipo de reporteros de OKDIARIO en Ceuta desmontan el discurso oficial del Gobierno sobre la invasión migratoria. Frente a los 5.000 inmigrantes ilegales que Pedro Sánchez admite en la ciudad autónoma, el recuento real supera los 20.000, cuatro veces más de lo que reconoce el Ejecutivo.

El grueso de esa cifra se concentra en las playas de Trampolín y Benítez, donde se hacinan cerca de 10.000 personas, y en el barrio de El Príncipe, con otras 10.000 más. A ellas se suman los 5.000 inmigrantes ilegales asentados en la zona de La Loma y los 4.000 subsaharianos que permanecen en el CETI, el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes, muy por encima de su capacidad.

Los datos prueban que la crisis migratoria en Ceuta es mucho más grave de lo que el Gobierno admite públicamente. Mientras Sánchez minimiza la magnitud del problema, la realidad sobre el terreno —recogida en las imágenes— apunta a una situación que ha desbordado ya todos los recursos disponibles en la ciudad autónoma.

«Más de 15.000», según la Policía

Sánchez, ha hablado este lunes de que alrededor de 5.000 inmigrantes ilegales, 1.200 menores de edad, continúan en Ceuta después de la invasión masiva del pasado 30 de julio. Estas cifras se contradicen con las que maneja la Policía Nacional, desde donde elevan a «más de 15.000» los inmigrantes que continúan en la ciudad autónoma.

Fuentes policiales han desvelado a OKDIARIO que quedan deambulando en torno a 12.000 o 13.000 inmigrantes ilegales, siempre «contando por lo bajo», mientras que otras previsiones del cuerpo llegan a más de 15.000. A estas personas, que llegaron a Ceuta procedentes de Marruecos tras la invasión de hace un mes, hay que sumar los menores de edad y los inmigrantes que ya se encuentran en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) y otros centros.

Por su parte, Pedro Sánchez, en una entrevista en la Cadena Ser, ha descartado trasladar a la península ibérica a parte de los inmigrantes ilegales de Ceuta, y ha añadido que «en los próximos días» la ciudad tendrá «capacidad suficiente» para alojarlos al habilitarse 6.000 plazas. En esta línea, el presidente del Gobierno ha asegurado que su Ejecutivo calcula que en Ceuta siguen alrededor de 5.000 inmigrantes de la multitud que entró a finales de julio, 1.200 de ellos menores.

Además, ha explicado que «la mayor parte» de quienes entraron de forma irregular el 30 y el 31 de julio lo hicieron por motivos económicos, por lo que «muy previsiblemente» serán devueltos a Marruecos. En la lista de datos de Sánchez también se encuentra un 90% de inmigrantes retornados en los días posteriores a la invasión y 3.222 personas que regresaron voluntariamente después del 10 de agosto, sobre un total de 70.000.

Los datos que presenta el jefe del Ejecutivo y a los que ha tenido acceso OKDIARIO por parte de la Policía Nacional no concuerdan, ya que Sánchez habla de entre 4.000 y 5.000 inmigrantes aún en Ceuta, mientras que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado calculan que hay entre 13.000 y 15.000 en una ciudad autónoma desprotegida debido a esta invasión.

Siguen las agresiones sexuales

Además, la Policía Nacional ha informado de que el pasado fin de semana hubo otras seis agresiones sexuales a jóvenes marroquíes, dos de ellas con penetración. Dos de las agresiones sexuales fueron denunciadas ante la Policía Nacional y otras cuatro ante la Guardia Civil, y una de las violaciones, según ha podido saber este periódico, fue con penetración anal a una joven.

Las últimas cifras, a las que OKDIARIO tuvo acceso el viernes, eran de 28 denuncias por agresión sexual, 10 de ellas con penetración, contra inmigrantes que entraron a finales de julio procedentes de Marruecos, a través de El Tarajal. Hasta el momento ya hay 34 agresiones sexuales, de las cuales son 12 violaciones.

El Gobierno se contradice

El baile de cifras y declaraciones de los miembros del Gobierno continúa y Sira Rego, ministra de Juventud e Infancia, ha contradicho este lunes a Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados al defender los traslados directos entre comunidades autónomas mediante acuerdos de cooperación, mientras el jefe del Ejecutivo sacaba pecho de contar con «capacidad suficiente» en Ceuta al habilitar 6.000 plazas «en un breve espacio de tiempo».