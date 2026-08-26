Vivas: «A mí me van a tener que sacar de los polideportivos»

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha criticado con dureza este miércoles la intención del Gobierno de utilizar las instalaciones deportivas municipales para acoger a los inmigrantes de la invasión del pasado 30 de julio. El Ejecutivo ha incluido estos locales en el decreto sobre la crisis migratoria para ponerlos a disposición de los ilegales, sin haber consultado previamente a la ciudad.

En una comparecencia junto a Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, Vivas ha denunciado que esta decisión supone una falta de «lealtad institucional» y ha avisado que se opondrá al uso de estas instalaciones.

«Los polideportivos no se van a utilizar para esto. Y a mí me van a tener que sacar de los polideportivos, si lo van a intentar», ha asegurado, afirmando también que contará con «todos los que quieran venir» con él.

La inclusión de los polideportivos en el decreto ha provocado una fuerte reacción de la ciudadanía de Ceuta. Este martes, miles de ceutíes se manifestaron contra la utilización de los polideportivos para acoger a los inmigrantes.

La respuesta obligó al ministro de Política Territorial y coordinador del mando único, Ángel Víctor Torres, a matizar la propuesta, señalando que las instalaciones sólo se utilizarían en «situaciones extremas» y con el consenso previo de la ciudad.

Sin embargo, el presidente ceutí ha defendido que la crisis ha provocado ya una alteración de la vida cotidiana de la ciudad.

«Ceuta se ha quedado sin feria, sin parques urbanos, sin parques infantiles. Ahora, ¿qué pasa, que también se tiene que quedar sin polideportivos?», ha aseverado.

En este marco, considera que la prioridad debe ser buscar soluciones que no añadan «más anormalidad sobre la anormalidad ya existente» y, sobre todo, avanzar en el retorno de los inmigrantes que llegaron durante la entrada masiva. «Cuando la solución está en el retorno, que retornen, que pongan medios, que hagan un plan, que lo conozcamos», ha defendido.

11.300 plazas

Ceuta ha propuesto al Gobierno central distintos emplazamientos para acoger temporalmente a inmigrantes, priorizando espacios alejados de los núcleos residenciales. Estos alojamientos suman 11.300 plazas.

Entre ellos, Vivas ha señalado especialmente la zona del Tarajal, próxima a la frontera, que considera «idónea» para instalar estos dispositivos. La propuesta de la ciudad busca, según ha explicado, evitar que los recursos de acogida se ubiquen en zonas residenciales y minimizar el impacto sobre la vida cotidiana de los ceutíes.

Vivas ha insistido en que la ciudad está dispuesta a colaborar, pero ha reclamado que las decisiones se adopten mediante diálogo y con respeto a las competencias de cada administración. «No me estoy defendiendo yo, estoy defendiendo a Ceuta», ha concluido.