Todas las excusas de Sánchez en la Cadena Ser sobre Ceuta para despejar culpas: «Tengo derecho a descansar»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido este lunes en la Cadena Ser, donde ha desplegado una retahíla de excusas buscando despejar culpas sobre la situación extrema que vive Ceuta por la invasión de en torno a 25.000 inmigrantes ilegales. «Tengo derecho a descansar», ha asegurado el jefe del Ejecutivo tras 22 días de vacaciones en la Residencia Real de La Mareta, en una de las muchas frases en forma de evasiva que ha pronunciado en la cadena amiga sanchista.

Sánchez, lejos de avergonzarse por la situación que vive la ciudad autónoma desde hace más de un mes y por la gestión del Ejecutivo al respecto, ha asegurado que su Gobierno «ha sido el que más ha hecho por Ceuta y Melilla de la historia de la democracia». Asimismo, en una maniobra habitual de personalizar sobre su figura a la hora de atribuir méritos, el presidente se ha jactado de su atención a Ceuta.

«Yo he sido el presidente del Gobierno que más ha visitado Ceuta», ha trasladado, mientras pasaba al ataque contra el Rey Felipe VI con una mentira. «Lleva reinando más de 20 años, ¿cuántas veces ha ido a Ceuta?», ha dicho Sánchez sobre el Monarca, que sólo lleva 12 años como jefe de Estado, desde 2014.

Sobre las advertencias del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) antes de la invasión, Sánchez ha dicho que «nadie ha negado que haya habido informes de situación» del CNI, aunque se ha justificado, echando balones fuera, con que «no hubo ninguna información que compartiera la magnitud, la gravedad de la crisis que íbamos a sufrir el día 30 y 31» de julio. «Nadie predijo que íbamos a tener una avalancha de esas características», ha recalcado Sánchez.

Uno de los clásicos de Sánchez a la hora de excusarse es acudir a los bulos y campañas de desinformación que ha utilizado para justificar las críticas en la gestión del Gobierno en los incendios, tras el accidente ferroviario de Adamuz y, por supuesto, con la corrupción en su entorno.

Este lunes, el jefe del Ejecutivo ha apuntado en la Cadena Ser, de nuevo, a una campaña de «bulos y desinformación» como uno de los factores que contribuyeron a desencadenar la enorme crisis que vive Ceuta. Además, ha señalado a «Rusia, Israel y una internacional reaccionaria» como colaboradores para la expansión de estas informaciones.

El presidente del Gobierno también ha indicado que «en poco espacio de tiempo» España va a contar con «la suficiente capacidad como para acoger a los migrantes que se han quedado» y habla de 6.000 plazas activas de atención a los ilegales. Asimismo, Sánchez ha dicho que «muy previsiblemente» estas personas retornen a Marruecos en lo que él considera «plazos razonables» que, dice, su Gobierno intentará agilizar «al máximo».

En la misma línea que algunos de sus ministros, Sánchez ha evitado responsabilizar al Gobierno de Marruecos de la crisis migratoria y ha descartado que estuviera detrás de la entrada masiva de alrededor de 80.000 ilegales procedentes del país africano a través de la frontera del Tarajal.

Más excusas de Sánchez

Más allá de la situación en Ceuta, Pedro Sánchez también ha hablado de otros asuntos relevantes, como el de las próximas elecciones generales. El presidente del Gobierno ha vuelto a negar un adelanto electoral y opta por asegurar que «puede haber adelantos técnicos o no» a la hora de la convocatoria de elecciones. «Si mi partido quiere, estoy dispuesto a presentarme en el año 2027 con las mismas ganas que en 2019», ha añadido.

El presidente del Gobierno, que ha criticado a la oposición asegurando que «hoy no hay una propuesta de alternancia, sino una involución», ha añadido a su lista de excusas, las mayorías sobre Ceuta, una al respecto de la gestión de los incendios por parte del Ejecutivo. Para ello, Sánchez ha arremetido contra los «terraplanistas» que niegan el cambio climático.

«Lo que estamos viendo es a terraplanistas cada vez, sin ningún tipo de vergüenza, hablar de que esto es lo normal, de que tenemos que acostumbrarnos a esta realidad, no hacer nada y seguir consumiendo combustible fósil para seguir sobrecalentando el planeta», ha rechazado Sánchez.