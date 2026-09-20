Es el electrodoméstico que está en todas las cocinas de EEUU y ahora llega a Amazon España con una rebaja jamás vista

Ninja es una de las marcas de pequeño electrodoméstico más populares de Estados Unidos y lleva años siendo habitual en las cocinas americanas. Su reputación se ha construido sobre una propuesta sencilla: aparatos potentes, versátiles y con un diseño que no renuncia a la practicidad. Ahora, uno de sus modelos más completos, el Ninja Detect Power Pro TB401EU, ha aterrizado en Amazon España con un descuento del 29% que lo deja en 199,99 euros con IVA incluido, frente a su precio recomendado de 279,99 euros. Un ahorro de 80 euros en un aparato que acumula más de 1.000 valoraciones y una puntuación de 4,7 sobre 5.

La propia plataforma lo señala como «oferta que se vende rápido», lo que da una idea de que no hay mucho tiempo para pensárselo.

Tres aparatos en uno

Lo que hace especialmente atractivo al Ninja Detect Power Pro es que no es simplemente una batidora. Es un sistema 3 en 1 que integra en un único aparato una batidora de jarra tradicional, un procesador de alimentos y un vaso individual para smoothies, todo ello impulsado por un motor de 1.200 vatios.

La jarra principal tiene una capacidad de 2,1 litros, con una capacidad máxima de líquido de 1,9 litros, más que suficiente para preparar grandes cantidades de batidos, sopas frías, salsas o bebidas congeladas para toda la familia. El vaso individual de 700 ml, por su parte, es ideal para preparar un smoothie rápido y llevárselo directamente.

La tecnología que lo diferencia

El elemento más distintivo del Ninja Detect Power Pro es su tecnología BlendSense, que es precisamente lo que le da el apellido ‘Detect’ al aparato. El sistema detecta automáticamente los ingredientes que hay en la jarra, el nivel de líquido y la cantidad de hielo, y ajusta la velocidad y el tiempo de triturado de forma autónoma para obtener el resultado óptimo en cada preparación.

El dial de control incorpora una pantalla que informa en todo momento del modo en que está trabajando el aparato y avisa si necesita más líquido para conseguir la textura deseada. A eso se suman 20 funciones en total, entre las que se incluyen 14 velocidades manuales y 6 modos automáticos para distintas preparaciones: smoothies, bebidas congeladas, picado de verduras, masas y más.

Lo que incluye en la caja

El pack completo que llega a Amazon España incluye la base motora de 1.200W, la jarra de 2,1 litros, un cuenco procesador de alimentos, vaso individual de 680 ml con tapas, cuchilla trituradora y picadora, cuchilla para masas, disco de laminado y rallado, y una guía de recetas para sacarle partido desde el primer día.

Con más de cien unidades vendidas solo en el último mes según la propia plataforma y entrega disponible para mañana con Amazon Prime, es el tipo de oferta que en Amazon suele desaparecer antes de lo esperado.