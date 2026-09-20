Francia gastó 5 millones en una “carretera solar” que prometía iluminar un pueblo entero y diez años después apenas queda el experimento

Imagina que el asfalto de tu pueblo fabricara electricidad para las farolas. Eso es lo que estrenó Francia en diciembre de 2016 en Tourouvre-au-Perche, un pueblo de Normandía donde se cubrió un kilómetro de carretera con losas fotovoltaicas Wattway, de la constructora Colas. La factura, unos cinco millones de euros públicos.

Casi diez años después, ¿qué queda de aquella promesa? La electricidad se quedó muy lejos de lo anunciado, parte de las losas acabó en un laboratorio y la empresa dejó de vender carreteras solares. Eso sí, del experimento ha salido un producto mucho más modesto que sigue vivo en 2026.

Lo que prometía la carretera solar

Colas presentó Wattway en octubre de 2015 tras cinco años de investigación con el Instituto Nacional de la Energía Solar francés. Sus losas, de unos milímetros de grosor, se pegaban sobre el asfalto y aguantaban cualquier tráfico, camiones incluidos, según la empresa. Con un kilómetro, aseguraba, se encendían las farolas de un pueblo de 5.000 habitantes.

El tramo, en la carretera departamental RD5, se inauguró el 22 de diciembre de 2016 con la ministra de Medio Ambiente, Ségolène Royal. Eran 2.880 losas sobre unos 2.800 metros cuadrados conectadas a la red. La previsión oficial hablaba de 280.000 kilovatios hora al año, una media de 767 al día.

El Estado pagó todo el dispositivo de investigación y el departamento de Orne solo puso la carretera, según su presidente, Christophe de Balorre. El Gobierno de la época llegó a hablar de 1.000 kilómetros de vías solares en cinco años. De momento, aquel kilómetro sigue siendo el mayor del centenar de sitios de prueba de Wattway.

Los números que llegaron después

La realidad se impuso enseguida. Según los datos de producción que se hicieron públicos, en 2017 la carretera generó cerca de 150.000 kilovatios hora, poco más de la mitad de lo prometido, y en 2018 bajó a unos 78.000. Vamos, ni un tercio del objetivo.

¿Por qué tan poco? Una losa tumbada en el suelo recibe menos sol que una placa solar inclinada en un tejado y, para colmo, le pasan coches por encima que le hacen sombra, la ensucian y la desgastan. Una revisión científica sobre pavimentos solares apunta al tráfico y a las sombras como grandes enemigos.

En Tourouvre, según se difundió entonces, hubo que limitar la velocidad a 70 kilómetros por hora y retirar unos 100 metros en 2019 por el deterioro de las juntas. El propio departamento de Orne reconoció en 2023 que había que mejorar sensiblemente la producción. Fin de la primera fase.

Del kilómetro a los aparcamientos

Colas cambió de estrategia en noviembre de 2019 y lanzó Wattway Pack, una especie de enchufe autónomo en el suelo. Son paquetes de 3 a 12 losas de 125 vatios pico con batería, pensados para cámaras de vigilancia, cargadores de bicis, marquesinas o pasos de peatones. Nada de iluminar pueblos.

En Tourouvre, la empresa siguió a su costa con losas de nueva generación. Colocó dos tandas de 576 unidades sobre 400 metros entre 2020 y 2021 y en septiembre de 2023 tenía previsto levantar la primera para analizarla en el laboratorio. La segunda se quedó en la carretera para seguir midiendo.

La ficha técnica actual de Wattway lo dice todo. Los módulos se recomiendan para vías con menos de 300 coches al día, menos de 30 vehículos pesados y un máximo de 50 kilómetros por hora. En la práctica, aparcamientos, carriles bici y explanadas. Olvidaos de las autopistas.

Qué queda de la idea en 2026

Último giro, este verano. En julio de 2026, Colas traspasó Wattway a su equipo directivo, que busca proyectos de entre 100 y 500 kilovatios pico para ayuntamientos, aeropuertos y puertos deportivos de seis países. La compañía asegura que el coste de la energía producida es hoy doce veces menor que al principio.

¿Compensa entonces poner paneles en el suelo? La revisión citada concluyó que los pavimentos solares no cubren su coste en 20 años y que solo serían atractivos con una electricidad por debajo de 20 centavos de dólar (unos 17 céntimos de euro) por kilovatio hora. Las grandes plantas fotovoltaicas producen hoy a unos 4 céntimos de euro, según el Instituto Fraunhofer.

La lección de Tourouvre es sencilla. Si hay un tejado libre, casi siempre saldrá más barato y productivo colocar ahí paneles de alta eficiencia que enterrarlos bajo las ruedas. Todavía está por ver si las losas transitables encuentran su hueco, pero la carretera solar de 1.000 kilómetros, por ahora, se quedó en uno.

Las primeras conclusiones oficiales de la experimentación se han publicado en la web del Consejo Departamental de Orne.