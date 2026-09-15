Alemania lo vuelve a hacer: crea un panel solar sin soldaduras que apenas pierde eficiencia

La ciudad alemana Jülich prueba una cinta conductora con níquel y una capa adhesiva de 10 micrómetros. Este módulo solar mantiene su rendimiento, aunque la unión todavía necesita mayor adherencia.

Investigadores del Forschungszentrum Jülich, en Alemania, han hecho pruebas con una cinta que tiene partículas de níquel para conectar células solares sin tener que hacer soldadura. Con este módulo solar experimental solo se perdió menos del 1% de su eficiencia inicial después de 200 ciclos térmicos. El trabajo que se publicó en Solar RRL el 1 de septiembre de 2026, pretende facilitar el montaje de células sensibles al calor donde su principal problema, por ahora, es la baja adherencia del material.

Cómo funciona una conexión con solo 10 micrómetros de adhesivo

El calor que se genera durante la soldadura puede dañar las células de heterounión de silicio y aquellas que utilizan perovskita. Con estas dificultades se dificulta el montaje de nuevas células solares de perovskita. Para ello, el equipo hizo una comparación con tres cintas comerciales y así poder encontrar una alternativa que no necesitara soldadura ni curado térmico.

La opción que usa níquel, denominada ECT-3, incorpora una capa adhesiva de 10 micrómetros, es decir, 0,01 milímetros. Sus partículas metálicas tienen un tamaño de entre 20 y 50 micrómetros y sobresalen por las dos caras. Se trata de una cinta anisotrópica que deja pasar la corriente a través de su espesor, al mismo tiempo que evita que circule lateralmente entre contactos cercanos.

Qué ocurrió al someter el módulo solar a frío, calor y humedad

Después de 200 ciclos térmicos y temperatura hasta los -40 °C, el módulo con níquel solo perdió menos del 1% de su eficiencia. Con este porcentaje se refleja la caída respecto a su rendimiento inicial y no a la eficiencia total de la conversión de la luz. En cambio, el módulo conectado con la cinta de plata perdió alrededor del 2% durante los primeros 100 ciclos y después mantuvo una mayor estabilidad.

En la prueba de calor húmedo, los módulos permanecieron 2.000 horas a 85 °C y con un 85% de humedad relativa. En este caso, la pérdida de eficiencia fue cercana al 2,5% con níquel y al 4% con plata. La tercera cinta, un tejido conductor, superó el 5% de pérdida tras unas 500 horas aproximadas.

La adherencia sigue siendo el obstáculo para salir del laboratorio

La cinta de níquel consiguió la conexión eléctrica más estable, aunque ofreció peores resultados en las pruebas de despegue. La opción de plata, ECT-2, proporcionó una mayor sujeción. Los investigadores creen que esta última ofrece un mejor equilibrio para aplicaciones fotovoltaicas, aunque también plantean mejorar la adherencia de la alternativa con níquel.

Además, conectar sin soldadura no significa que todo el panel se fabrique en frío ya que después del ensamblaje, el módulo debe pasar por un proceso de laminación con calor. Además, estas pruebas se realizaron únicamente con módulos de una sola célula y no con paneles comerciales completos. Por eso, los resultados no quieren decir que se pueda demostrar 25 años de funcionamiento sobre un tejado.

Reducir la plata no significa fabricar paneles sin este metal

Este estudio se suma a los esfuerzos del sector por reducir la plata utilizada en los paneles solares. Según el Silver Institute y Metals Focus, la industria fotovoltaica consumió 186,6 millones de onzas en 2025, 10,9 millones menos que los 197,5 millones registrados en 2024. Estos datos aparecen en el World Silver Survey 2026, publicado el 15 de abril.

No obstante, emplear níquel en el adhesivo no quiere decir que elimine por completo la plata del dispositivo. Los experimentos utilizaron contactos de plata y cintas de cobre recubiertas con este metal.

El estudio original apunta que todavía es necesario conseguir un equilibrio entre estabilidad eléctrica y resistencia mecánica. Por ahora, la investigación no presenta un panel preparado para sustituir directamente a los que ya están instalados.