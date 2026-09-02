Feijóo advierte que Sánchez no garantiza ya la seguridad de Ceuta y toda España: «Lo sabía y lo tapó»

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha advertido este miércoles que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «no está en condiciones de proteger la seguridad de la Nación» tras las últimas revelaciones sobre los avisos policiales previos a la invasión de Ceuta que manejó el Ejecutivo.

Así, Feijóo ha acusado al Gobierno de «despreciar» todos los informes que alertaron de la desprotección de la ciudad autónoma, con «consecuencias dramáticas» de «muertes» e «invasión». «El Gobierno lo sabía y lo tapó. Nos ha mentido a la cara», ha afirmado Feijóo en su tercera visita a Ceuta.

De esta manera, el jefe de la oposición ha criticado que el Ejecutivo de PSOE-Sumar, desde el presidente hasta el último de sus ministros, haya faltado a la verdad, ocultando que las advertencias existieron y fueron ignoradas. «Basta ya de señalar a todo el mundo para intentar exculpar a los máximos responsables», ha resaltado.

«Mientras la Policía protege a la Nación, el Gobierno está más preocupado de salvarse a sí mismo y de proteger a Marruecos. Necesitamos un Gobierno que no nos abandone y que no nos mienta», ha enfatizado Feijóo en declaraciones a los medios en la ciudad autónoma, donde ha comparecido acompañado del presidente local, Juan Jesús Vivas. Previamente, Feijóo ha acudido al acto institucional celebrado con motivo del Día de Ceuta.

«Es evidente que el Gobierno, empezando por Pedro Sánchez, no está en condiciones de proteger la seguridad de la Nación. Hablamos de la obligación más importante de cualquier presidente. La única salida es convocar elecciones y darle voz al pueblo», ha subrayado.

Asimismo, Feijóo ha reclamado al Gobierno que convoque con «carácter inmediato» a la embajadora de Marruecos en España, al tiempo que ha pedido que el embajador español sea llamado a consultas para evaluar las medidas más adecuadas. «Es necesario pedir explicaciones a Marruecos», ha remarcado.

No van a quedar impunes

«La operación salió de Marruecos, fue consentida por Marruecos y todo parece indicar que también fue coordinada por Marruecos», ha sostenido, avisando de que las responsabilidades judiciales del Gobierno «no van a quedar impunes», porque «el PP no va a parar en la defensa de la dignidad de los españoles, y por tanto, de los ceutíes», a los que ha agradecido su reacción ante la invasión.

«Yo estoy donde debo estar y es aquí donde debería estar el presidente del Gobierno de España», ha añadido Feijóo, quien ha señalado que el mando único, «cuando está en cuestión la integridad de un país, no debe asumirlo un ministro, sino el presidente del Gobierno», ha dicho sobre Sánchez y el titular de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. «Lamentablemente, aquí no manda nadie y quien puede hacerlo no quiere. Descubriremos antes o después por qué», ha asegurado.

Además, ha trasladado su apoyo a la Policía Nacional, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado así como a los servicios de inteligencia españoles por haber cumplido, ellos sí, con su trabajo y responsabilidad.

«Hoy es un día para reconocer a los ceutíes. Ochenta mil personas sosteniendo la frontera de España y Europa, sin perder la calma, ni la cabeza y sin dar un paso atrás», ha agregado, reconociendo también la labor del Ejército, policía local, sanitarios, jueces, fiscales, funcionarios de la ciudad, trabajadores, autónomos y empresas.

Concentraciones

Asimismo, el líder del PP ha hecho un llamamiento a los ciudadanos para movilizarse esta tarde en defensa de Ceuta a lo largo y ancho del país, avanzando que este miércoles podrá verse una nación «unida» y «solidaria».

«España tiene un Gobierno fallido, pero no un Estado fallido. Esta tarde tenemos la oportunidad de mostrar cuál es la mejor España, la que ayuda al vecino que sufre», ha aseverado. Junto a ello, Feijóo también se ha dirigido a los votantes socialistas, a los que el partido de Pedro Sánchez ha pedido que no acudan a estas concentraciones. «Que piensen en conciencia qué es lo mejor para su país», les ha trasladado. «España necesita que la sociedad se movilice y que la sociedad y la política estén de una vez a la altura», ha apostillado.

«Ceuta no aguanta más»

Por su parte, en el acto oficial por el Día de Ceuta, el presidente de la ciudad autónoma ha pedido que se exija a Marruecos respetar «la integridad territorial» de la ciudad «con la debida firmeza y claridad». Vivas ha señalado que el país vecino tiene el «objetivo irrenunciable de la asfixia, el acoso y el derribo de nuestras dos ciudades», ha dicho refiriéndose también a Melilla.

Además, el dirigente popular ha reclamado que lo ocurrido durante la invasión de inmigrantes irregulares el pasado 30 de julio suponga «un antes y un después» para Ceuta y para España. Vivas ha manifestado que el primer objetivo debe ser recuperar «la normalidad urgente, inmediata», porque, según ha incidido, «Ceuta no aguanta más».