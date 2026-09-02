Torres recibido con gritos de «¡traidor!» a su llegada a Ceuta para celebrar la fiesta de la ciudad

Ciudadanos ceutíes han recibido este miércoles a Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, con abucheos y gritos de «¡mentiroso!» y «¡traidor!», a su llegada a un acto institucional con motivo del Día de Ceuta, en el Teatro Auditorio del Revellín de la ciudad autónoma.

Esta respuesta de la ciudadanía se produce horas después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se dirigiera a los ciudadanos de Ceuta con un vídeo en el que transmite que una de sus máximas prioridades es «garantizar una atención digna a quienes han llegado», en referencia a los alrededor de 20.000 inmigrantes ilegales que continúan en la ciudad autónoma tras la invasión del pasado 30 de julio.

◼️ El ministro Ángel Víctor Torres ha sido recibido con insultos a su llegada al Teatro del Revellín en Ceuta. Un tenso recibimiento que evidencia el clima de crispación por la crisis en la ciudad autónoma.#Ceuta #FronteraSur #Inmigración #Marruecos pic.twitter.com/N5w9w2ZgTr — El Faro de Ceuta (@ElFarodeCeuta) September 2, 2026

Torres ha sido increpado por los ceutíes, demostrando el clima de crispación existente por la crisis migratoria en la ciudad autónoma, toda vez que el Gobierno continúa engañando con las cifras aportadas a la ciudadanía, comenzando por la de invasores ilegales que permanecen en territorio español, que Sánchez cifra en 5.000, mientras que la Policía cifra hasta los 20.000.

«¡Traidor!» y «¡mentiroso!» han sido algunos de los comentarios con los que los habitantes de Ceuta han castigado a Ángel Víctor Torres en la visita del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática. Cabe recordar que, desde la pasada semana, Torres es el responsable del mando único operativo de Ceuta.

El ministro canario no estará el próximo miércoles, 9 de septiembre, en la primera sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados tras la invasión. Tanto Torres como la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el titular de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares se borran y no darán la cara en la Cámara Baja ante la situación de crisis extrema que vive Ceuta desde hace más de un mes.