El Ministerio del Interior tardará dos años en tramitar las expulsiones de los 15.000 inmigrantes en situación ilegal que quedan en Ceuta tras la invasión si continúa al ritmo actual. Solo seis agentes de Extranjería se ocupan del cribado de inmigrantes a razón de 20 entrevistas diarias.

La pasividad del Gobierno y en especial del Ministerio del Interior sigue ralentizando el proceso para devolver la normalidad a la ciudad autónoma más de un mes después de la invasión del día 30 de julio. Al ritmo actual y sin refuerzos, la Policía Nacional tardaría dos años en finalizar el cribado de los miles de inmigrantes para acelerar su deportación a Marruecos.

En una nave improvisada y con media docena de ordenadores, un número similar de agentes de Extranjería se reparten en dos turnos de trabajo para entrevistar uno por uno a los inmigrantes, tal y como ordena la ley.

Entrevistan a 20 inmigrantes al día

Los policías deben identificar y registrar la situación personal de cada inmigrante, su solicitud para su permanencia en España y rechazar, en la mayoría de los casos, las peticiones de asilo, en especial los ciudadanos marroquíes.

Cada uno de esos policías trabaja a un ritmo de tres entrevistas diarias durante su turno, lo que arroja una media de en torno a 20 trámites diarios para una cola de espera de miles de inmigrantes.

En un mes desde la invasión del 30 de julio, Interior solo ha reforzado con 26 agentes los servicios de Extranjería y Policía Científica para la documentación y cribado de miles de inmigrantes.

Los sindicatos policiales ya han reclamado por activa y por pasiva que se refuercen ambos servicios policiales para resolver el atasco administrativo en Ceuta y el departamento de Grande-Marlaska anuncia que en unos días llegará más personal y material, ahora que ya han trasnscurrido casi 40 días desde el inicio de la crisis migratoria y humanitaria.

Interior exige ahora refuerzos

Ahora, cinco semanas después del inicio de la crisis, Interior, a través de una orden interna, exige ayuda a todas las jefaturas de la Policía Nacional: «Como consecuencia de la situación excepcional acaecida en la ciudad de Ceuta y al objeto de garantizar una adecuada capacidad de respuesta en la gestión de MENA, tramitación de expedientes de devolución y actividades análogas, se solicita la adscripción de tres funcionarios expertos en triaje, pertenecientes a la escala básica, segunda categoría, para su desplazamiento a Ceuta, en comisión de servicio».

El carácter obligatorio e improvisado de la orden de Interior ha despertado el malestar entre las plantillas policiales, que se quejan de la falta de organización y de la orden de acudir de inmediato a Ceuta desde cualquier parte de España sin garantizar los medios materiales suficientes, para un traslado que puede superar los dos meses de estancia en la ciudad autónoma.