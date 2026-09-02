El Ministerio del Interior destina a contener la invasión de Ceuta la mitad de antidisturbios que a un partido de Champions League. Sometidos a unas condiciones laborales extenuantes, 160 antidisturbios de las Unidades de Intervención Policíal (UIP) se ocupan desde hace un mes de intentar controlar a los más de 20.000 inmigrantes que permanecen en la ciudad autónoma tras la invasión. Son menos de la mitad de policías antidisturbios que el ministerio suele enviar a un partido corriente de la Champions League en Madrid.

El departamento de Fernando Grande-Marlaska, a través de la Delegación del Gobierno en Madrid, suele destinar una media de entre 7 u 8 grupos de agentes de la UIP, unos 360 policías especializados en control de masas, para cubrir un partido de la competición futbolística. Un número que se eleva hasta los 400 agentes en los partidos de alto riesgo.

Sin embargo, en Ceuta solo 160 antidisturbios se ocupan desde hace un mes del control de los cerca de 15.000 inmigrantes ilegales que, según los ceutís, permanecen atrincherados dentro de la ciudad.

Un refuerzo ridículo de agentes

Un mes después de la invasión, ante la alarmante situación que se vive en Ceuta y las protestas ciudadanas que exigían reforzar los efectivos, Interior ha anunciado por fin el refuerzo de los cuatro grupos de UIP (160 agentes) destinados en la ciudad.

El anuncio esconde un dato ridículo. El inminente envío de 5 grupos de UIP a Ceuta anunciado por Interior (200 agentes) en realidad servirá para relevar a los exhaustos agentes que llevan un mes trabajando en condiciones extremas y el anunciado refuerzo se traducirá tan solo en 40 agentes más sobre el terreno. Tras el supuesto refuerzo, 200 policías se ocuparán de controlar una situación que escala en violencia día tras día. La comparación con el despliegue de una media de 400 antidisturbios en un partido de Champions no admite discusión.

Situación de peligro

El Sindicato Unificado de Policía ya denunció que actualmente son cuatro grupos operativos los que están trabajando en Ceuta «prácticamente sin descanso desde el lunes», afrontando jornadas en las que llegan a recorrer más de 20 kilómetros a pie y sin disponer de una reserva de efectivos suficiente.

Fuentes policiales ya han advertido que, para hacer frente al escenario actual con garantías, poder establecer relevos y conservar una adecuada capacidad de reacción, serían necesarios al menos siete grupos de UIP.

La falta de personal, denuncian desde el SUP, está llevando a los policías desplegados a un nivel de agotamiento físico y mental extremo, que coloca en una situación de peligro a policías y ciudadanos, dada la tensión de las intervenciones que deben afrontar.

Advierten de que los policías agotados están teniendo que intervenir en escenarios de enorme tensión en los que deben adoptar decisiones en cuestión de segundos.

A todo esto, la situación empeora cada día, con unas protestas que se están fragmentando y desplazando por diferentes puntos de Ceuta, lo que obliga a establecer dispositivos continuados para evitar los enfrentamientos entre manifestantes e inmigrantes. Igualmente, aumentan los ataques de grupos de inmigrantes a la Policía, las emboscadas y la Fiscalía cada vez documenta más agresiones sexuales de inmigrantes a las mujeres que también han entrado de forma ilegal en la ciudad autónoma. Ya son 23.