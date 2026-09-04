Robles marca distancia con Sánchez en la crisis de Ceuta: «La ministra responde por ella, no por el presidente»

La comparecencia del jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, este jueves en el Congreso de los Diputados sobre la invasión de Ceuta no resolvió las diferencias existentes en el seno de su Ejecutivo. Más bien al contrario. De hecho, fuentes cercanas a la titular de Defensa, Margarita Robles, trasladaron que «la ministra responde por ella, no por el presidente».

La versión dada por Sánchez en las Cortes vino a constatar la brecha abierta entre Moncloa (alineada con el Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska) y el Ministerio de Defensa que dirige Margarita Robles.

El jefe del Gobierno esgrimió que los informes policiales y de inteligencias previos al 30-J contenían «avisos rutinarios», asegurando que no hay «pruebas» contra Rabat. «Si existieran pruebas contra Marruecos, actuaríamos, pero no hay evidencias sólidas», sostuvo.

«Cuando se vayan aclarando las dudas, los indicios que ahora mismo están sobre la mesa, pues iremos respondiendo de manera contundente», manifestó el presidente socialista.

«De momento»

«Sabemos que el 30 de julio, la Gendarmería permitió el cruce de la frontera. Y que después lo controló. ¿A qué se debió la falta de control? ¿Hubo incapacidad o inacción? Nuestros servicios de inteligencia darán con todas las claves. Vamos a hacer públicos todos los informes. De momento, ninguna de estas instituciones ha entregado evidencias sólidas de que Marruecos planificara o ejecutara este episodio», insistió.

Respecto a la labor concreta del Centro Nacional de Inteligencia, el presidente señaló: «Lo que quiero decir es que el mes previo al cruce, el CNI elaboró dos informes de situación que compartió con varias instituciones y en ambos describía algo conocido por todas ellas: que los cruces por el espigón estaban aumentando y recomendaba, por tanto, extremar la precaución». Nada más, Sánchez no se refirió a ningún otro aviso de relevancia de los servicios secretos españoles.

En cambio, las citadas fuentes próximas a la ministra incidieron, tras escuchar el relato que hizo el presidente este jueves en el Congreso, en que hubo alertas previas de los servicios de inteligencia sobre la avalancha procedente de Marruecos. Es más, tales fuentes apuntaron que la ministra Robles ha venido barajando dar cuenta de todo ello en la Comisión de Secretos Oficiales de la Cámara Baja, que se celebra a puerta cerrada y con deber de confidencialidad.

«La ministra responde por ella, no por las palabras del presidente ni por otros miembros del Gobierno», señalaron desde su entorno. Y es que cabe apuntar que actualmente hay una investigación abierta sobre lo ocurrido en la Audiencia Nacional, y podría saltar al Tribunal Supremo si afecta a aforados. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ya se lo advirtió este jueves a Sánchez, aludiendo a su irresponsabilidad: «La va a pagar ante la Justicia y ante las urnas», le espetó.

«Esto no es Bulgaria»

En este contexto, las cámaras del hemiciclo captaron cómo Margarita Robles, a diferencia del resto de miembros de la bancada azul, apenas aplaudió de pie al jefe del Ejecutivo tras afirmar éste que el CNI, bajo competencia de Defensa, no avisó de la magnitud de las entradas ilegales en Ceuta los días 30 y 31 de julio. Con anterioridad, cuando el presidente anunció la publicación de «todos los informes» policiales y de inteligencia, Robles directamente ni aplaudió, al contrario que sus compañeros de gobierno.

Posteriormente, fuentes cercanas a la ministra comentaron que si no aplaudió con más fervor al presidente en este Pleno del Congreso, fue porque «esto no es Bulgaria», al tiempo que reivindicaron el derecho de la magistrada en excedencia, que no es cargo del PSOE, a expresarse a su manera.

Por su parte, fuentes de Moncloa rebajaron el episodio de los tibios aplausos de Robles a lo «anecdótico» y recalcaron, siguiendo el argumentario de días anteriores, que la versión ofrecida por la ministra de Defensa y la del titular de Interior -que es la asumida por el propio Sánchez- son «complementarias». Marlaska ya dijo el 4 de agosto que no hubo ningún «informe, aviso, ni publicación» del CNI sobre «nada parecido» a la llegada de 80.000 irregulares a la ciudad autónoma.

Sobre el anuncio realizado este jueves por Sánchez de desclasificar «todos los informes» y avisos que manejó el Ejecutivo en los días previos y posteriores a la avalancha, también hubo respuesta de Defensa fuera de cámaras. Fuentes del departamento de Robles indicaron que no habría problema siempre que se opere con «prudencia», ya que estos documentos albergan información procedente de servicios de inteligencia extranjeros que tienen una proyección más internacional que los de la Policía Nacional o la Guardia Civil, de uso mayormente interno, pero, de igual modo, «buenísimos», añadieron las mismas fuentes.