La embajadora de Marruecos estaba de vacaciones cuando fue convocada por el Gobierno: acudió el encargado de negocios

El Gobierno que preside Pedro Sánchez convocó el pasado 21 de agosto a la embajadora de Marruecos en España debido a las declaraciones de dos ministros de su país sobre Ceuta y Melilla que fueron calificadas de «inaceptables», tal y como ha desvelado Sánchez este jueves en el Congreso de los Diputados. Sin embargo, la embajadora se encontraba de vacaciones en esos días, por lo que en su lugar, acudió a la reunión el encargado de negocios.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha informado este jueves en su comparecencia en la Cámara Baja para informar sobre la invasión de Ceuta de que el Ejecutivo tomó la decisión de convocar a la embajadora marroquí en Madrid ante las declaraciones de algunos ministros del país vecino sobre las dos ciudades españolas. Sin embargo, Sánchez no ha mencionado que la responsable se encontraba de vacaciones y que no acudió, por ende, a la cita.

Después, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha precisado tras acabar el pleno del Congreso que fue el encargado de negocios de la Embajada de Marruecos quien acudió a la convocatoria al encontrarse ausente la embajadora.

La referencia previa de Sánchez se centraba en las declaraciones del ministro de Justicia de Marruecos, Abdellatif Ouahbi, y su homólogo de Asuntos Islámicos, Ahmed Toufiq. Ambos, con sus palabras, reivindicaban la soberanía o la «liberación» de Ceuta y Melilla. Esas palabras se consideraron «inaceptables» desde el Gobierno y por ello se han rechazado tajantemente.

El pasado 28 de agosto, Albares ya mencionó en el Congreso de los Diputados, ante las críticas de la oposición sobre la «debilidad» del Gobierno con Marruecos, que las «convocatorias de embajadores raramente se hacen públicas», sin aclarar entonces si esta se había producido, como hoy se ha confirmado, aunque no con la embajadora de Marruecos en España sino con un subordinado suyo, el encargado de negocios, al estar ella de vacaciones.