Inmigrantes ilegales intentan escapar ocultos en barcos desde el puerto de Ceuta a Algeciras

Dos inmigrantes ilegales han sido detenidos en el puerto de Ceuta. Los dos ilegales pretendían viajar a la Península escondidos en uno de los barcos de pasajeros que efectúan la ruta entre Ceuta y Algeciras, en Cádiz.

La intervención se ha producido en el puerto ceutí cuando los dos ilegales habían conseguido acceder al interior de las instalaciones portuarias. Buscaban cruzar ilegalmente el Estrecho.

La tripulación del buque Passió per Formentera, de la naviera Baleària, advirtió de la presencia de los dos inmigrantes trepando por una de las cuerdas de amarre unos minutos antes de la salida del buque.

Los dos inmigrantes fueron localizados y entregados a las fuerzas de seguridad, a pesar de lo cual la situación provocó un retraso en la salida de la embarcación. Ambos permanecen ilegalmente en Ceuta desde la invasión masiva.

El puerto teme que la situación vaya a peor. Advierten de que la problemática puede agravarse con la instalación del campamento. La zona escogida está a unos 400 metros de la Estación Marítima y más cerca de varias zonas de atraque y actividad portuaria. Según alertan, esta situación aumenta los intentos de acceder clandestinamente a los barcos que van destino a la Península.

Campamento «temporal»

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ordenó este sábado autorizar la instalación de carpas para acoger a más de 1.000 ilegales en el puerto de Ceuta. La resolución llegaba después de que el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Ceuta acordase no autorizarlo «por resultar incompatible con la normal explotación del puerto».

Según el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, las carpas son «temporales» y se desmontarán cuando los inmigrantes «sean devueltos». «Las carpas son temporales, son casetas que van a ser desmontadas y por tanto no es para que se queden en Ceuta. Se están poniendo para que sean devueltos porque cuanto antes los filiemos, antes podrán ser devueltos. Por tanto, si lo que se quiere es sacarlos de las playas y que puedan ser devueltos, tenemos que traer esas ubicaciones», ha dicho.