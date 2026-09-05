Óscar Puente impone un campamento para 1.000 invasores en el Puerto de Ceuta pese al voto negativo de la Autoridad Portuaria

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha ordenado autorizar la instalación de carpas para acoger a más de 1.000 ilegales en el puerto de Ceuta. La resolución llega después de que el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Ceuta acordase no autorizarlo «por resultar incompatible con la normal explotación del puerto».

La orden está firmada al amparo del artículo 73.3 de la Ley de Puertos del Estado y la Marina Mercante. De esta forma se autoriza la instalación de carpas en una superficie de 16.000 metros cuadrados de dominio público portuario.

Los trabajos se han puesto en marcha en la mañana de este sábado, unas horas después de que Puente firmara la orden, para trasladar a los miles de ilegales que están acampados en la playa del Trampolín o en el entorno de Loma Colmenar.

La orden impuesta por Puente llega después de que el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Ceuta votara en contra de que se llevara a cabo dicha instalación, tal y como había solicitado la Secretaría de Estado de Migraciones. La solicitud tenía por objeto «la instalación temporal de los elementos necesarios para el desarrollo de las funciones legalmente atribuidas a la Dirección General de Atención Humanitaria y del Sistema de Acogida de Protección Internacional», detalla la orden.

Además, indica que «la ocupación se materializará mediante la instalación, con carácter provisional, de carpas y otros espacios destinados a zona de descanso, enfermería y dispensario, así como de áreas para la atención e intervención social, servicios sanitarios, oficinas para el personal de la entidad encargada de la prestación del servicio y una caseta destinada al servicio de seguridad». La ocupación se materializará mediante la instalación, «con carácter provisional» hasta el 31 de diciembre de 2026, de carpas y otros espacios destinados a zona de descanso, enfermería y dispensario, así como de áreas para la atención e intervención social, servicios sanitarios, oficinas para el personal de la entidad encargada de la prestación del servicio y una caseta destinada al servicio de seguridad.

Se trasladó a Puertos del Estado

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Ceuta acordó no autorizar la solicitud presentada «por resultar incompatible con la normal explotación del puerto» y elevó el expediente a Puertos del Estado, que ya ha emitido un informe. En él se concluye que la ocupación temporal proyectada puede «incrementar determinados riesgos asociados a la protección de infraestructuras críticas, instalaciones sensibles y a la operativa portuaria».

Sin embargo, considera que «concurren razones de interés general que justifican el otorgamiento de la autorización solicitada, sin perjuicio de la adopción de las medidas necesarias para garantizar su compatibilidad con la seguridad, protección y normal explotación del puerto».

Tras ello, el Ministerio de Transportes ha emitido la orden. Según fuentes del ministerio, debido a «la excepcionalidad de la situación en Ceuta», el departamento que dirige Óscar Puente ha tomado el mando y ha decidido autorizar el uso de una parte de la zona de servicio del puerto que está ya abierta a la ciudad.

Se «podrá interponer potestativamente recurso de reposición, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación» o «directamente recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación».

Insisten en no utilizar el puerto

Por su parte, la Confederación de Empresarios de Ceuta (CECE) ha pedido al Gobierno respetar la decisión de la Autoridad Portuaria ceutí. Muestra su «respaldo firme y sin reservas» a la decisión de la Autoridad Portuaria y reclama al Gobierno y al resto de administraciones competentes que la respeten y que descarten cualquier iniciativa para ceder, habilitar o utilizar terrenos portuarios con este propósito.

La CECE entiende que la atención a la situación migratoria de Ceuta exige soluciones, pero cree que estas deben buscarse fuera de una infraestructura estratégica e imprescindible para el presente y el futuro económico de la ciudad.