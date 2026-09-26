Cielos nubosos que irán aclarando esta mañana en el interior y más tarde en el litoral, con posibilidades de brumas y nieblas al final del día en el norte. Las temperaturas apenas variarán, salvo un ligero aumento en las máximas del sur. Viento flojo variable. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: cielo despejado con ligero viento

El cielo se despereza lentamente en Bilbao esta mañana, con un suave manto de nubes que irá cediendo paso a un día más despejado conforme avance la jornada. Aunque hay una ligera posibilidad de chubascos en las primeras horas, el viento, que sopla del este a una velocidad moderada, mantendrá una sensación fresca y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y los 27 grados, brindando un respiro en medio de la calidez estival.

Ya por la tarde, la atmósfera se irá aclimatando y el cielo se mantendrá mayormente despejado, ideal para disfrutar de las horas de luz que nos ofrece el sol al salir a las 08:03 y ocultarse a las 20:01. La humedad, que alcanzará picos elevados, puede hacer que el ambiente se sienta algo pesado, pero la falta de lluvia durante la tarde-noche permitirá que las horas finales del día se transcurran sin sobresaltos, con un leve susurro del viento como único compañero.

Nubes y posibilidad de lluvia inolvidable en Baracaldo

En Baracaldo, la jornada comienza con un aire fresco y nubes que parecen presagiar cambios inminentes, creando un ambiente de expectación entre los vecinos. A medida que avanza la mañana, las precipitaciones se asoman con un 45% de probabilidad y el viento sopla desde el este a una velocidad moderada, añadiendo una sensación de inestabilidad en el ambiente.

La tarde, sin embargo, promete ser más tranquila, con cielos despejados y ninguna probabilidad de lluvia en el horizonte. Las temperaturas oscilarán entre los 15°C y 26°C, pero la humedad alcanzará niveles que pueden resultar agobiantes. Es recomendable llevar paraguas por si acaso, ya que el tiempo puede dar sorpresas inesperadas.

Guecho: ambiente variable con momentos soleados

El día amanece en Guecho con un ambiente fresco y húmedo, ya que la temperatura mínima ronda los 16 grados y la humedad relativa alcanza hasta el 95%. A medida que avanza la jornada, se espera que el cielo esté parcialmente nublado, con una probabilidad de lluvia del 35% durante la madrugada hasta el mediodía, aunque la tarde se prevé sin precipitaciones. Las temperaturas irán aumentando, alcanzando un máximo de 24 grados, mientras que el viento soplará de forma suave desde el norte a una velocidad media de 10 km/h, con algunas ráfagas que pueden llegar hasta 5 km/h.

Con sol saliendo a las 08:03 y poniéndose a las 20:02, Guecho disfrutará de más de 12 horas de luz. La tarde, más tranquila, nos brindará una sensación térmica de hasta 24 grados, ofreciendo un agradable respiro tras la humedad matutina. En definitiva, una jornada con un tiempo variable que invita a aprovechar el exterior sin preocuparse por lluvias durante la tarde.

Santurce: ambiente templado y nubes dispersas

La jornada se presenta con un tiempo templado y algo nuboso, especialmente por la mañana, donde se registran temperaturas agradables. A pesar de que hay algunas posibilidades de lluvia durante la madrugada, las condiciones se mantienen estables a lo largo del día, con un suave viento que aporta frescura.

Es un momento ideal para disfrutar de un paseo al aire libre o realizar actividades cotidianas sin preocuparse por cambios drásticos en el tiempo. Aprovecha el día para salir y disfrutar del ambiente tranquilo que se respira.

Cielos despejados y sol radiante en Basauri

En la mañana de Basauri, el tiempo se presenta con un cielo parcialmente nublado y una temperatura suave de unos 16 grados. Con el viento soplando de forma ligera, se prevé una posible llovizna, aunque no hay que alarmarse, ya que la posibilidad de lluvia disminuirá a medida que avance el día.

A medida que la tarde avance, se experimentará una notable mejora, con cielos más despejados y temperaturas que alcanzarán un máximo de 27 grados. Es un buen momento para disfrutar del sol, por lo que se recomienda llevar ropa ligera y no olvidar las gafas de sol para el paseo.