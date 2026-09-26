Cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas dominará el día en toda la provincia, donde las temperaturas máximas descenderán. El viento soplará flojo, con variaciones a noroeste y sureste. No te pierdas la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo nublado y sol radiante

El cielo se despereza lento en Zaragoza, con un manto de nubes que, aunque promete buen tiempo, no deja de ser un recordatorio de que la primavera nos regala sorpresas. La temperatura mínima ronda los 16 grados y a medida que avanza la jornada, el termómetro ascenderá hasta alcanzar los 32 grados, sintiéndose incluso algo más calurosa por la sensación térmica. En cuanto a la humedad, el ambiente se sentirá algo pesado, especialmente por la mañana, aunque no hay señales de lluvia, lo que permite disfrutar de un día pleno de sol.

Ya por la tarde, el sol brillará en todo su esplendor, haciendo brillar las calles mientras los zaragozanos se entrelazan en su rutina. El viento soplará suavemente desde el este, con ráfagas que podrían sentirse más intensas, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría aportar una agradable frescura al ambiente. Con el sol poniéndose a las 19:53, los últimos rayos se deslizarán en un cielo en calma, cerrando un día que invita a pasear y disfrutar de la ciudad.

Calatayud: ambiente cambiante con viento y lluvia

En Calatayud, el ambiente matutino se siente cargado, con nubes grises que presagian cambios inminentes. A medida que el sol hace su tímido saludo a las 07:58, una brisa fresca se deja notar, augurando un día marcado por sorpresas meteorológicas. La temperatura comienza en 12 grados, pero se prepara para alcanzar un máximo de 31, mientras el cielo se va cubriendo progresivamente.

Por la tarde, el viento robusto soplará con ráfagas de hasta 30 km/h, trayendo consigo la posibilidad de lluvias que pueden ser intensas. La humedad alcanzará niveles elevados, generando una sensación térmica de hasta 32 grados, lo que puede resultar agobiante. Para quienes disfrutan de las actividades al aire libre, será prudente llevar paraguas por si acaso.

Tarazona: ambiente templado y nubes pasajeras

Un ambiente templado dominará durante la mañana y la tarde, con el cielo mostrando algunas nubes que no ocasionarán lluvias. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 30 grados, con una ligera brisa que hará el día más agradable.

Este tiempo invita a disfrutar al aire libre, ideal para pasear por el parque o realizar actividades cotidianas. Un día perfecto para salir y aprovechar lo que ofrece la ciudad, manteniendo un ambiente tranquilo y placentero.