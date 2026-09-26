Europa busca urgentemente a 400 sevillanos para medir los estragos del calor: necesitan perfiles de todas las edades y condiciones

Sevilla es una ciudad que sabe muy bien lo que significa convivir con temperaturas que superan los 40 grados cada verano. Toldos, árboles, zonas de sombra o espacios especialmente preparados para combatir el calor forman ya parte de las medidas que se ponen en marcha cuando llegan las olas de calor. Y ahora Europa quiere saber si bajar unos grados la temperatura de una calle consigue realmente que el cuerpo de quienes están allí sufra menos.

Para averiguarlo harán falta unos 400 sevillanos que van a ser los participantes que busca CLIMACARE, un proyecto europeo en el que trabajan 27 entidades y que cuenta con cerca de 10 millones de euros de financiación. Sevilla será una de las cinco ciudades donde se desarrollarán las pruebas. Durante aproximadamente tres años, los investigadores estudiarán desde el estrés o el estado de ánimo hasta el ritmo cardíaco. Además, a una parte de los voluntarios también les harán análisis de sangre.

Europa busca a 400 sevillanos para estudiar los efectos del calor

La investigación estará especialmente pendiente de las personas que peor soportan las temperaturas extremas. Se buscarán participantes de distintos perfiles, entre ellos mayores, ciudadanos con determinadas enfermedades crónicas y personas cuya situación económica o residencial pueda hacerlas más vulnerables. El barrio y las condiciones de la vivienda también tendrán importancia. Pasar una ola de calor en una casa bien aislada y con aire acondicionado no es lo mismo que hacerlo sin posibilidad de refrigerar la vivienda durante todo el día.

«Depende de en qué barrio vivas o de cuáles sean tus recursos económicos, el calor afecta más o menos», explica Francisco M. Ocaña, profesor de la Universidad de Sevilla y responsable del Grupo de Investigación Neurociencia del Bienestar dentro de CLIMACARE. Todavía se está diseñando cómo se captará a los participantes. Está previsto recurrir a servicios sociales municipales, asociaciones vecinales, hogares de pensionistas y asociaciones de pacientes. La intención es contar con personas que reflejen situaciones muy diferentes dentro de la propia ciudad.

Análisis de sangre para comprobar qué ocurre en el organismo

Una de las novedades está en la forma de medir los resultados. Hasta ahora, buena parte de las actuaciones urbanas frente al calor se valoraban observando cuánto conseguían reducir la temperatura. CLIMACARE quiere ir un paso más allá y comprobar si esa bajada tiene efectos reales en las personas. Los participantes tendrán que responder a cuestionarios sobre estrés, estado de ánimo, bienestar mental y calidad de vida. También se controlarán la frecuencia y la variabilidad cardíaca. En un grupo más reducido se realizarán análisis de sangre para buscar señales relacionadas con la inflamación o la deshidratación.

«Durante mucho tiempo se han evaluado las estrategias frente al calor preguntando cuánto conseguimos reducir la temperatura de un espacio. Ahora queremos añadir otra pregunta: ¿qué cambia en las personas?», señala Ocaña. Para comprobarlo habrá grupos que realizarán determinadas actividades en espacios donde se hayan tomado medidas contra el calor y otros que estarán en zonas sin esas actuaciones. Después se podrán comparar las respuestas físicas, cognitivas y emocionales.

Cartuja Qanat será uno de los espacios de referencia

Uno de los lugares elegidos será Cartuja Qanat, un espacio que ya cuenta con soluciones pensadas para combatir las altas temperaturas. Allí se estudiará si las mejoras destinadas a crear un ambiente más fresco consiguen también reducir el impacto del calor sobre quienes utilizan la zona. Entre las soluciones que se analizarán aparecen elementos conocidos en Sevilla, como la vegetación y las zonas de sombra, junto con cambios en pavimentos y superficies, aprovechamiento del agua de lluvia, sistemas de refrigeración o barreras vegetales que ayuden a mejorar la circulación del aire.

El proyecto se desarrollará entre 2026 y 2030. Además de Sevilla, las ciudades elegidas para realizar las pruebas son Atenas, Pécs, Sultanbeyli-Estambul y Alba Iulia. La Universidad de Sevilla recibe más de 835.000 euros de financiación europea para desarrollar su parte de la investigación. La clave estará en comprobar si una actuación que funciona sobre el termómetro también funciona sobre el cuerpo. «Puede ocurrir que una medida reduzca mucho la temperatura de un espacio y no produzca una mejora significativa en la salud. Eso es precisamente lo que vamos a medir», explica Ocaña.

Las primeras mediciones llegarán en el verano de 2027

Los primeros trabajos con participantes en Sevilla están previstos para el verano de 2027. Antes será necesario cerrar los protocolos comunes entre las ciudades implicadas y completar los procedimientos éticos y administrativos necesarios para comenzar las pruebas. No todos los 400 participantes pasarán por cada una de las mediciones. Algunas se harán sobre todo el grupo y otras, como las analíticas sanguíneas, se limitarán a una muestra más pequeña. El seguimiento se prolongará durante unos tres años.

También se estudiará cuánto cuestan las actuaciones y si sus posibles beneficios para la salud compensan la inversión. A ello se añadirán sistemas de alerta e información sobre recursos disponibles durante los episodios de temperaturas extremas, como refugios climáticos y puntos de hidratación. De este modo, el experimento permitirá comprobar algo que hasta ahora no siempre se tenía en cuenta al enfriar una calle. Conseguir que el termómetro marque unos grados menos es importante, pero CLIMACARE quiere saber si esa diferencia se nota también en las pulsaciones, el estrés, la hidratación o la inflamación de quienes soportan cada verano el calor sevillano.