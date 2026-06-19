La primera ola de calor del verano llega este fin de semana. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha lanzado este viernes un aviso especial por altas temperaturas en varias zonas de la Península: los valles fluviales del cuadrante suroccidental y del Ebro, depresiones del nordeste, Cantábrico oriental e interior de Baleares. La alerta se extiende desde el domingo hasta el miércoles.

El ascenso generalizado de las temperaturas comenzará este sábado, según el aviso de la AEMET y el ambiente calimoso será más marcado el domingo en Galicia y Cantábrico. Es probable que se superen los 36 a 38 ºC en los valles interiores y no se descarta que se alcancen los 40 ºC en la zona oriental.

El domingo espera que se llegue a los 38 a 40 ºC en el valle del Ebro, en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir. En el resto del interior y de Baleares se llegará a los 35 a 37 ºC y Mallorca podría registrar 39 ºC. Además, podrían producirse tormentas con granizo en el tercio noroccidental.

Las temperaturas seguirán subiendo ligeramente el lunes, especialmente en el interior peninsular y Baleares. Sin embargo, en Galicia y Cantábrico se registrarán algunos descensos. Se podrán alcanzar los 39 a 40 °C e incluso los 42 °C en los valles del Ebro, Tajo, Guadiana, Guadalquivir, interior del Cantábrico oriental y depresiones del nordeste. En Castilla-La Mancha se prevén temperaturas en torno a 37-40 ºC.

Lo más probable es que el martes las temperaturas sigan con pocos cambios. Será el punto álgido de la ola de calor con temperaturas por encima de los 39 a 40 ºC y se podrían registrar los 44 ºC en algunos puntos.

El jueves bajan las temperaturas

La Agencia Estatal de Meteorología indica que lo más probable es que la bajada de temperatura sea más acusada a partir del jueves, aunque no se puede descartar que la ola de calor siga durante esta jornada. Y a partir del viernes habrá descensos térmicos en la mitad occidental del territorio.