Cómo comprar entradas para el Premier Pádel de Málaga P1 y cuánto cuestan

Málaga vuelve a situarse en el centro del pádel internacional con la celebración del Andalucía Málaga Premier Padel P1, una de las pruebas más destacadas del calendario. Desde este pasado sábado y hasta el 19 de julio, los mejores jugadores del circuito compiten en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena, escenario que acogerá tanto las rondas previas como la fase final del torneo.

Durante nueve días, la ciudad será el punto de encuentro de los aficionados a este deporte, con un campeonato que arrancará con la fase previa durante el primer fin de semana y que irá avanzando hasta coronar a los campeones el domingo 19 de julio. Además del nivel deportivo, uno de los aspectos que más interés despierta entre los seguidores es la compra de entradas, los precios disponibles y las distintas formas de acceder al recinto.

Dónde se juega el Premier Pádel de Málaga P1

El Andalucía Málaga Premier Padel P1 tendrá como sede el Palacio de Deportes José María Martín Carpena, templo habitual de Unicaja Málaga de baloncesto, que se encuentra ubicado en la calle Miguel Mérida Nicolich, 2.

Este recinto volverá a convertirse en el epicentro del pádel mundial entre el 11 y el 19 de julio, acogiendo todas las jornadas del campeonato. La competición comenzó este sábado 11 con la disputa de la fase previa, que se extiende hasta el domingo 12. A partir de ese momento arrancará el cuadro principal, que avanzará mediante eliminatorias hasta la gran final del domingo 19 de julio.

Cómo llegar al Martín Carpena de Málaga

Los asistentes al torneo disponen de diferentes alternativas para desplazarse hasta el pabellón.

El Metro de Málaga es una de las opciones más utilizadas. Desde el centro de la ciudad, los viajeros pueden tomar la Línea 1 en la estación de Atarazanas y realizar transbordo en Guadalmedina o El Perchel hacia la Línea 2, que finaliza en la estación Palacio de los Deportes, situada junto al recinto. Quienes se encuentren en otras zonas de Málaga también pueden utilizar la Línea 1 y cambiar a la Línea 2 en la estación de El Perchel.

Los horarios del metro son los siguientes:

De lunes a jueves, el servicio concluye a las 23:00 horas.

Los viernes y sábados circula hasta la 1:30 de la madrugada.

Los domingos finaliza nuevamente a las 23:00 horas.

Otra alternativa es el autobús urbano. La Línea 31 de la EMT conecta el centro de Málaga con el Martín Carpena. En este caso, el último autobús que parte desde el recinto lo hace a las 22:35 horas, con una frecuencia aproximada de treinta minutos en sus tres últimas salidas. Otras líneas como la 3, 7 ó 22 también dejan en las inmediaciones.

Para quienes opten por vehículo particular o taxi, el trayecto desde el centro de Málaga hasta el Palacio de Deportes suele completarse en algo más de un cuarto de hora.

Precios de las entradas para el Premier Pádel de Málaga P1

El precios de las entradas para el Premier Pádel de Málaga P1 varía en función de la ronda y la zona elegida. Por ejemplo, para la segunda ronda de este martes por la mañana, los precios disponibles parten desde 13,50 euros, aunque en la misma zona en horario de tarde del miércoles sube hasta los 16 euros.

Para los octavos de final los precios son más altos y hay tres rangos habilitados. El más barato parte desde 18,50, aunque según te acercas a la pista suben hasta 23,50 y 28,50 euros.

Para los cuartos de final la subida de precios ya es notoria. Las más baratas desde 33,50; segundo rango por 43,50 y el tercero se sitúa en 48,50 euros.

Para las semifinales los precios se elevan también hasta los 43,50; 53,50 y 58,50 euros en los tres rangos de asientos según proximidad a la pista.

Curiosamente, para la final del Premier Pádel de Málaga P1, los precios de las entradas están ahora mismo más contenidos: 38,50, 48,50 y 53,50 euros.

Dónde comprar las entradas para el Premier Pádel de Málaga P1

Las entradas para el Premier Pádel de Málaga P1 se pueden adquirir a través de la propio página web del torneo: malagapremierpadel.com.