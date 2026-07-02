Zeus Sánchez, el malagueño que cambió los espetos por una pala de pádel en Bangkok y Bali

Hay quienes entienden el deporte como una competición. Otros lo convierten en una forma de vida. Y después está Zeus Sánchez, un entrenador malagueño que ha hecho de una pala de pádel su pasaporte para recorrer medio mundo. De las pistas de la Costa del Sol a las playas de Senegal, del lujo de Mónaco al auge del pádel en Tailandia e Indonesia. Una historia que comenzó casi por casualidad y que hoy le lleva a supervisar clubes en Bangkok y Bali mientras trabaja para impulsar la selección tailandesa de pádel.

«Siempre he querido ser mejor cada día y lo he hecho yendo a cualquier lado y a cualquier precio; a día de hoy sé que no me he equivocado», resume Zeus Sánchez, quien nunca ha dudado en hacer las maletas cuando aparecía una nueva oportunidad.

Antes de enamorarse del pádel, Zeus creció pegado a una raqueta de tenis. Empezó con apenas tres años y durante más de una década combinó este deporte con el fútbol y el balonmano, siempre compitiendo a nivel federado. Sin embargo, el punto de inflexión llegó en 2007. Fue en el club El Higuerón, en Fuengirola, donde descubrió el pádel gracias a su «amigo del alma», Enrique Muñoz, y su padre, Juan Barbero. Aquella Málaga vivía un auténtico boom de este deporte, con torneos prácticamente cada fin de semana.

Con 17 años aún pudo disputar una temporada en categoría de menores. Compartió pista con José Arcas y empezó a cruzarse con nombres que años después se convertirían en jugadores profesionales como Álvaro Cepero, Gonzalo Rubio o Álex Ruiz. «Íbamos por toda España jugando campeonatos», recuerda Zeus Sánchez.

Entre 2008 y 2010 militó en la primera categoría de pádel de Málaga y también defendió los colores de la selección malagueña. Uno de los recuerdos que todavía conserva es un enfrentamiento en Rincón de la Victoria frente a Sanyo Gutiérrez y Tito Allemandi, una de las mejores parejas de la historia de este deporte.

De jugador a entrenador

Mientras seguía compitiendo, comenzó también a desarrollar su otra gran vocación: enseñar. En 2009 empezó a impartir clases como monitor y, poco después, dio un paso que considera decisivo en su carrera. Durante unos campamentos de verano detectó que varios niños tenían un gran potencial. Habló con sus familias, reunió a una quincena de ellos y creó una escuela de competición de menores. «No existía algo así en Málaga», explica.

Entre 2010 y 2016 dedicó prácticamente toda su vida a formar jugadores de entre cinco y diecisiete años. De lunes a viernes entrenaban; los fines de semana recorrían Andalucía para competir. El tiempo terminó dándole la razón. Algunos de aquellos niños, como Antonio Alamillo o Marcos González, acabaron llegando a ser profesionales del pádel y disputando pruebas del por aquel entonces World Padel Tour.

Mientras tanto, él seguía dando alguna clase a adultos y sin abandonar la competición, aunque cada vez tenía más claro que su futuro estaba al otro lado de la red, formando jugadores.

Senegal, el comienzo de la aventura

El destino cambió por completo su vida gracias a una conversación en un club de Torre del Mar. Un conocido le propuso pasar quince días en Senegal. Lo que iban a ser dos semanas terminó convirtiéndose en una estancia de cinco meses. En Saly descubrió un país donde el pádel apenas existía. Junto a un joven francés de Niza que contaba con tres pistas, comenzó prácticamente desde cero a desarrollar este deporte en esta ciudad senegalesa.

Organizó torneos, impartió clases y recorrió Dakar y otras localidades para formar nuevos jugadores. «Allí había unas playas, una cultura, una forma de vida y una fruta increíble», recuerda con nostalgia al recordar su estancia en Senegal. Entre todos los recuerdos guarda uno especialmente sencillo, pero muy significativo: «Todavía recuerdo la Honda Dax que tenía allí…».

Su trabajo en África le llevó a que, años después, sería nombrado seleccionador de Senegal en categoría de menores para el campeonato disputado en 2025.

Mónaco, estrellas del deporte y el salto al alto rendimiento

Tras su periplo por Senegal, regresó a Málaga para pasar las Navidades sin imaginar que otra llamada cambiaría nuevamente su vida. Era principios de 2020, poco antes de la pandemia. Al otro lado del teléfono estaba Óscar Solé. «Tenía la oportunidad de quedarme en Europa y en una ciudad como Mónaco, que tampoco tenía prácticamente nada de pádel», recuerda.

Los primeros meses fueron duros. Dio clases prácticamente a cualquiera que quisiera coger una pala, entre ellos incluso turistas. Pero poco a poco comenzaron a aparecer clientes muy especiales. Entre ellos, el seleccionador de fútbol de Francia, Didier Deschamps, el exfutbolista David Trezeguet o el cuatro veces campeón del mundo de Fórmula 1, Max Verstappen.

Durante dos años consolidó su prestigio como entrenador, pero el siguiente paso volvió a surgir casi sin buscarlo…

Vivir por y para un jugador

El club donde trabajaba decidió becar a un joven talento paraguayo llamado Martín Abud. Zeus comenzó a entrenarlo y pronto empezó a acompañarlo por el circuito de A1Padel. Los buenos resultados hicieron imposible compatibilizar los viajes con las clases. «Decidí dejar de dar clases y centrarme completamente en él», recuerda. Su rutina, nuevamente, cambiaba radicalmente.

«Me dedicaba a estar con Martín las 24 horas del día, los siete días de la semana», comenta a la par que recuerda cómo aquella apuesta dio sus frutos, llegando varias victorias importantes en el circuito. Su prestigio siguió creciendo hasta convertirse también en entrenador de la pareja formada por Tolito Aguirre y Tito Allemandi. Con ellos conquistó uno de los títulos más importantes de su carrera: el torneo de Nueva York en octubre de 2023. A partir de entonces empezó también a colaborar con otros jóvenes talentos del circuito.

De turismo deportivo a Asia

Tras el cierre de A1Padel, decidió hacer una pausa. Durante seis meses se centró en Rumbo Pádel, una empresa creada por él que organizaba vacaciones en Málaga ligadas a este deporte. La idea consistía en combinar turismo, entrenamientos y un torneo final para jugadores llegados desde diferentes países. Pero, como de costumbre, la tranquilidad duró poco en su vida…

Tres emprendedores españoles responsables de Pad Thai Padel contactaron con él para ofrecerle un reto completamente distinto. Gestionaban clubes de pádel en Bangkok y Canggu (Bali) y buscaban a alguien que dirigiera la formación deportiva y preparara la expansión del proyecto. No lo dudó.

De Málaga a Bangkok y Bali

Actualmente reside entre Bangkok y Bali, donde supervisa el funcionamiento de los clubes, forma entrenadores y trabaja en la creación de equipos de trabajo para las próximas aperturas. Durante los primeros meses se volcó en impartir clases, establecer una metodología de trabajo común y ayudar así al crecimiento de un deporte que vive una auténtica explosión en Asia.

Además, participa en el proyecto para desarrollar la selección nacional de pádel de Tailandia y, en el ámbito personal, ha vuelto a empuñar una pala en una de las pruebas del circuito asiático. Su vida queda ahora a más de 10.000 kilómetros de Málaga, aunque nunca olvida de dónde viene.

El espeto de Málaga ha dejado paso a una pala de pádel en Bangkok y Bali. Las playas de la Costa del Sol se han transformado en los paisajes tropicales de Bali. Pero la filosofía sigue siendo exactamente la misma que cuando empezó a dar sus primeras clases siendo apenas un veinteañero: seguir aprendiendo, viajando y creciendo como profesional y como persona.

Porque si algo ha demostrado Zeus Sánchez es que una pala de pádel puede abrir muchas puertas, incluso las que llevan desde un club de Fuengirola hasta el corazón más profundo de Asia.