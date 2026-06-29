Cuándo es el Premier Pádel de Burdeos P2: qué día empieza, cuadro, cruces, horarios y dónde ver por televisión gratis

Las mejores parejas del planeta vuelven a juntarse en el Premier Pádel de Burdeos P2 para pelear por un título que podría ir a parar de nuevo a las manos de Agustín Tapia y Arturo Coello, que han conseguido encadenar tres títulos consecutivos. Es por ello que son la dupla a batir y eso garantiza que se se vaya a ver un gran espectáculo durante toda la semana. Te contamos las fechas, horarios y canales de televisión para ver en directo todo lo que ocurra en Francia.

Cuándo empieza el Premier Pádel de Burdeos P2

El circuito no se detiene y tras una apasionante semana en Valladolid, llega un Premier Pádel de Burdeos P2 que pinta volver a ser trepidante. Será este martes 30 de junio cuando arranquen los partidos del cuadro principal tras las clasificaciones. El domingo 5 de julio es el día escogido para que se celebre la gran final de esta competición en la que puede ocurrir de todo en Francia.

Cuadro del Premier Pádel de Burdeos P2

Por un lado del cuadro del Premier Pádel de Burdeos P2 encontramos a la pareja formada por Agustín Tapia y Arturo Coello, que parecen invencibles en este momento. El argentino y el español, en su camino hacia la final del Premier Pádel de Burdeos P2, podrían cruzarse con otras duplas de alto nivel como pueden ser Juan Lebrón y Leandro Román Augsburger o Martín Di Nenno y Paquito Navarro.

Por el otro lado del cuadro de este torneo que se disputa en suelos galos vamos a encontrar a los otros favoritos para alcanzar la final, que son Alejandro Galán y Fede Chingotto, aunque para alcanzar dicha ronda del Premier Pádel de Burdeos P2 van a tener que dejar en el camino a gente como Miguel Yanguas y Franco Stupaczuk.

Horarios de los partidos del Premier Pádel de Burdeos P2

Martes 30 de junio, primera ronda. Comienzan a las 17:00 horas.

Miércoles 1 de julio, primera ronda. Comienzan a las 10:00 horas.

Jueves 2 de julio, octavos de final. Comienzan a las 10:00 horas.

Viernes 3 de julio, cuartos de final. Comienzan a las 10:00 horas.

Sábado 4 de julio, semifinales. Comienzan a las 13:00 horas.

Domingo 5 de julio, final del Premier Pádel de Burdeos P2. Comienzan a las 14:00 horas.

Cómo ver por televisión y en vivo online el Premier Pádel de Burdeos P2

Todos aquellos amantes de este deporte que no se quieran perder el Premier Pádel de Burdeos P2 van a poder disfrutar del torneo como viene siendo habitual en el circuito. El canal de Youtube del organizador será el encargado de ofrecer las primeras rondas, pero cuando lleguemos a los cuartos de final la responsabilidad de emitir por televisión en directo recaerá sobre Movistar+ y en streaming y en vivo online la aplicación de Red Bull TV.

Qué día es la final del Premier Pádel de Burdeos P2

Ya hemos citado anteriormente que el pistoletazo de salida al Premier Pádel de Burdeos P2 se dará este martes 30 de junio con los partidos de primera ronda. Habrá que esperar al domingo 5 de julio para vivir la final de este apasionante torneo que se juega en Francia y que repartirá en dinero un premio total de 254.534 euros, por lo que tendremos que estar atentos para ver qué parejas son capaces de llevarse el título.

El calendario del Premier Pádel 2026