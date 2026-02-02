Stupa pone fecha a su retirada: «Me retiraré como Kroos a los 33-34»
Franco Stupaczuk atendió a OKDIARIO durante la Hexagon Cup, que se ha disputado esta pasada semana en la Caja Mágica y en la que participó como integrante de la Rafa Nadal Academy. El jugador argentino, que comenzará ahora una nueva etapa con Mike Yanguas, con el que ya formó pareja en 2024. Stupa analiza su ruptura con Juan Lebrón y pone fecha a su retirada. A sus 29 años, el campeón del mundo asegura que no se ve jugando hasta los 40 y que quiere retirarse «como Kroos, a los 33-34».
Pregunta.- ¿Impresiona mucho jugar en la Caja Mágica?
Respuesta.- Sí, es impresionante. Tengo muy buenos recuerdos de 2013, de 2023, ambos con Martín Di Nenno. Muy bonito. Un lugar emblemático, yo creo. Y también por representar a Rafa Nadal y a la Rafa Nadal Academy.
P.- ¿En qué escenario le gustaría jugar?
R.- Quizás en donde se juega al tenis, en Wimbledon.
P.- ¿Y en el Monumental?
R.- Se ha jugado ya en el Monumental hace mucho tiempo. Se ha jugado un torneo ahí. Se jugó como dentro, donde estaba el equipo de basket. Y bueno, no estaría nada mal.
P.- Sobre la ruptura con Juan Lebrón, ¿cree que se fue un poco injusto con la pareja?
R.- Ya ni me acuerdo lo que fue con el Lobo. Cada uno puede opinar lo que quiera, no hay ningún tipo de problema. Quizás nosotros teníamos esa ilusión de llegar al dos primero, luego al uno… pero primero teníamos que competir todos los torneos que no lo hemos hecho. Y después ganarle muchas más veces a la pareja uno y a la dos, que solo lo hemos conseguido una sola vez a cada uno. Y después, bueno, mantuvimos el año de pareja tres, que no es para nada fácil.
P.- Ahora comienza una nueva etapa con Yanguas. ¿Cómo se forja esa pareja
y cuál es el objetivo para este año?
R.- Lo mismo, desde que compito con todos los compañeros que he tenido trato de siempre salir a ganar. Tengo la ilusión de ganar todos los torneos a los que voy. Con Mike, que es un chico donde sabemos que tiene muchísimo talento, que tiene que pulir algunas cosas, que creo que es más por juventud que por capacidad. Así que tratar de acompañarlo en ese sentido y después tenemos mucho potencial por dar, estamos de pareja tres. Y bueno, si hay algo que pido hoy en día es poder jugar todos los torneos en el año.
P.- ¿Cuánto pádel le queda por dar? ¿Ha alcanzado ya su techo?
R.- No. Me queda mucho por dar, pero no tengo tantas ganas de jugar hasta los 40. No hay chance de que juegue hasta esa edad. Me retiro como Toni Kroos a los 33-34. Ya está.
