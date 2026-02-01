El ADvantage de Murray se proclama campeón de la Hexagon Cup

La Hexagon Cup 2026 echa el cierre con una última jornada espectacular. El ADvantage de Andy Murray se ha proclamado campeón de esta tercera edición celebrada en la Caja Mágica tras imponerse al Krü Padel, liderado por el Kun Agüero. El vigente campeón no pudo revalidar el título conquistado el año pasado. Martín Di Nenno y Juan Tello se tomaron la revancha contra Fede Chingotto y Momo González para sentenciar el título, después de que las chicas, Delfi Brea y Martina Calvo, lograran el primer punto.

Todo comenzó con un gran partido de las chicas que hicieron vibrar a la Caja Mágica. Delfi Brea y Martina Calvo ganaban por 7-5 y 6-3 en el primer partido de la final de la Hexagon Cup a Sofia Araújo y Claudia Jensen. Un duelo donde la igualdad fue máxima. De hecho, la argentina y la española llegaron con 5-4 y servicio para ganar la primera manga pero reaccionaron las jugadoras del equipo del Kun para romper e igualar a cinco.

No se vinieron abajo ni mucho menos la pareja del ADvantage, que reaccionó de inmediato on dos juegos consecutivos para llevarse el primer set. La tónica siguió igual en el segundo, donde rompieron el servicio de Jensen nada más empezar. Ese break fue una losa demasiado pesada para el Krü Padel, que terminó cediendo en el noveno juego, de nuevo con saque de la argentina. Delfi y Martina lo cerraron con 6-3.

La presión era para los chicos. Tello y Di Nenno querían la revancha tras la derrota del sábado frente a Chingotto y Momo. Nuevamente, el partido se decidió por pequeños detalles, pero esta vez cayeron del lado de la pareja argentina que representa al equipo de Andy Murray, campeón en este escenario en 2015. El primer set se decidió en el tie-break, donde ganaron los de Murray por 7-3.

En el segundo, los del Kun pagaron el esfuerzo del primero. Tello y Di Nenno estuvieron mucho más sólidos que el día anterior y no cedieron ni un centímetro de pista. Volcaron su juego sobre un Momo que respondía a las mil maravillas. Pero eso no era suficiente para batir a la pareja argentina. Ni Chingotto ni González encontraban resquicios para superarles. Cada punto era una tortura para ambos, tenían que sudar sangre para ganarlo. Al final, el ADvantage se impuso por 6-2 y se llevó el segundo punto (7-6 y 6-2), cerrando así la batalla por el título. Es la segunda vez en tres años que el equipo de Murray gana la Hexagon Cup (2024 y 2026).

El RL9 de Lewandowski, tercero

La mañana del domingo comenzó con el partido entre Ari Sánchez y Andrea Ustero, de RL9 Padel Team, frente a Bea González y Bea Caldera, del Team BELLA Puerto Rico. Este era el primero de los encuentros de esta eliminatoria por el tercer puesto antes de que saltaran al estadio central Manolo Santana los Números 1 del mundo de la categoría masculina.

La dupla del equipo polaco entró muy activa a la pista y cerró el primer set por 6-2, tras apuntarse cinco juegos de forma consecutiva. Las ‘Beas’ reaccionaron y lograron romper el servicio de sus rivales en el cuarto juego de la segunda manga. Inmediatamente después, Ari y Andrea lograrían el contrabreak. La dupla de RL9 Padel team le dio la vuelta y a pesar de perder la primera oportunidad de match ball, lograron cerrar el partido por 6-2 y 6-4.

Instantes más tarde, la Caja Mágica recibió a los números 1 del mundo, aunque esta vez frente a frente. Agustín Tapia, acompañado de Jon Sanz y Arturo Coello junto a Edu Alonso. El encuentro comenzó con varias roturas de servicio, signo de lo mucho que se estaban jugando ambos equipos. Tapia y Sanz aprovecharon la oportunidad y cerraron el primer set por 6-4.

En el tercer juego de la segunda manga, la dupla de RL9 Padel team volvió a abrir brecha en el marcador, tras romper en el servicio de Edu Alonso. Tapia y Sanz fueron mucho más contundentes en su juego y cerraron el partido por 6-4 y 6-2. Tras esta victoria, el equipo liderado por Robert Lewanowski consiguió el tercer puesto en la Hexagon Cup 2026.