Chingotto no pone límites a la expansión del pádel: «Me gustaría jugar un partido en el Bernabéu»

Federico Chingotto atiende a OKDIARIO durante la Hexagon Cup, que este año ha dado el salto a la Caja Mágica. El argentino, número 3 del mundo del ranking FIP (Federación Internacional de Pádel) y cabeza de serie número dos junto a Alejandro Galán, se ha convertido en una de las grandes sensaciones del pádel en el último año. Ahora afronta su segunda participación en la Hexagon Cup, donde Krü Padel, el equipo del Kun Agüero, defiende título, en un escenario mágico. Aunque asegura que hay un lugar de Madrid donde no se ha jugado y le gustaría que se disputase un partido de pádel, el Santiago Bernabéu.

Chingotto repasa la actualidad del pádel y analiza su gran momento de forma. Desde que se juntara con Galán, el Super Ratón ha ido creciendo tanto física y mentalmente como a nivel de juego y reconoce que «el año pasado terminé en el mejor momento de mi carrera», aunque todavía no ha tocado su techo. Por ahora está centrado en arrancar de la mejor manera la temporada en esta Hexagon Cup en un escenario que impone «nueve» sobre 10, como la Caja Mágica.

Pregunta.- Este año la Hexagon Cup da el salto a la Caja Mágica y Krü Padel defiende título. ¿Se siente más presión al defender título en un escenario como este?

Respuesta.- Yo creo que la presión está, pero sí está ese condimento extra de que somos los defensores. Queremos hacerlo bien, más allá de querer ganar y todo. Es de las primeras competiciones de la temporada. Estamos terminando ya la pretemporada, entonces creo que es para medirnos, para ver cómo estamos, así que ese nerviosismo por ahí está.

P.- Aquí han ganado grandes leyendas como Rafa Nadal o Andy Murray. ¿Del 1 al 10 cuánto impone jugar en la Caja Mágica?

R.- Un nueve. Es mi segunda vez en la caja mágica y creo que el lugar es único, así que ojalá que esté lleno todos los días de gente que puedan venir a disfrutar y nosotros a disfrutar de ellos.

P.- ¿En qué escenario le gustaría jugar que no se haya jugado todavía?

R.- Mira, te la voy a tirar para acá, pero me gustaría jugar en el Santiago Bernabéu. Sin duda hay una cancha en el medio y que esté lleno.

P.- Este año han terminado en su mejor momento y el número uno está más cerca. ¿Cree que puede ser este el año del sorpasso a Coello-Tapia?

R.- A ver, la ilusión siempre la tenemos desde que nos juntamos. Creo que el año pasado terminamos en un gran nivel y eso es importante. Estuvimos cerca, sobre todo contra ellos, entonces eso también nos dio mucho ánimo para arrancar esta pretemporada. Así que nada, con ganas de empezar el año, medirnos nuevamente, empezar a engranar, como por así decir, las competiciones, que sin duda eso es lo que más rodaje te da y obviamente con la ilusión en el número uno 100%.

P.- ¿Cómo de importante ha sido Galán en el crecimiento de Fede Chingotto en estos últimos años?

R.- Yo creo que Galán y todo el equipo que tenemos detrás creo que se está haciendo un trabajo muy, muy bueno. Y obviamente que creo que Ale ha explotado todas mis facetas de juego y me está haciendo mejorar muchísimo la parte ofensiva, creo yo. Y nada, yo disfrutando de él, que sin duda creo que está a un nivel excelso. No lo veo bajar de 30 winners cada partido. Disfruto mucho tenerlo al lado de compañero y poder brindarle mi 100%.

P.- ¿Está en el mejor momento de su carrera?

R.- Ahora no lo sé, pero lo que te digo es que el año pasado sí terminé en el mejor momento de mi carrera, tanto en juego físico y mental y sintiéndome con grandes sensaciones. La verdad que feliz porque al final poder explotar todo eso es un trabajo muy duro que viene de mucho tiempo y se disfruta mucho que quede reflejado en la cancha. Muy contento. Trataré de seguir mejorando y tratar de explotarlo desde el primer momento.

P.- ¿Hemos visto ya su mejor versión o todavía le queda para alcanzar su techo?

R.- Por suerte tengo varias facetas por seguir mejorando. Entonces el techo no lo tocamos, estamos trabajando ahí con el sheriff, como decimos con Jorge. Así que todavía no vieron el 100% de Fede. Trataré de darlo este año desde el primer momento y si no, espero que a lo largo del año puedan tenerlo y ojalá que les guste.

P.- ¿Les dio el Kun alguna recompensa por ganar la Hexagon en 2025? ¿Qué les ha prometido si revalidan el título este año?

R.- Eh, nada. Siempre nos trataron muy bien. Tuvimos una cena especial y demás, así que muy agradecidos con todo el equipo y todavía no nos hemos visto. Pero vamos, le pediremos nosotros algo. Un incentivo para revalidar el título.