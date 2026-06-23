Nacho Palencia, nuevo director de comunicación de la Federación Española de Pádel

La Federación Española de Pádel (FEP) ha anunciado el nombramiento de Nacho Palencia como nuevo Director de Comunicación de la entidad, una incorporación que refuerza la apuesta de la Federación por impulsar su posicionamiento institucional, fortalecer su relación con los medios de comunicación y acercar aún más el pádel español a aficionados, clubes, deportistas, patrocinadores e instituciones.

Con una sólida trayectoria en el periodismo deportivo y más de una década de experiencia dentro del ecosistema profesional del pádel, Palencia asumirá la responsabilidad de liderar la estrategia de comunicación de la Federación Española de Pádel, coordinando las áreas de prensa, contenidos, comunicación digital, relaciones institucionales y presencia mediática de la entidad.

Su llegada se produce en un momento de crecimiento y expansión para el pádel español, tanto a nivel deportivo como social, con el objetivo de consolidar una comunicación moderna, cercana y alineada con los nuevos retos que afronta este deporte dentro y fuera de nuestras fronteras.

Una trayectoria ligada al deporte y a la comunicación

Periodista y comunicador especializado en deporte, Nacho Palencia ha desarrollado gran parte de su carrera profesional en medios de comunicación nacionales y en algunas de las competiciones y proyectos más relevantes del pádel internacional.

Actualmente, colabora en diferentes espacios de referencia de Radio Marca, participando en programas como La Tribu y Marcador, además de intervenir como analista y comentarista en distintos formatos televisivos relacionados con la actualidad deportiva.

En paralelo, ha construido una destacada carrera dentro del pádel profesional como narrador, presentador y creador de contenidos. Entre sus proyectos más recientes destacan su participación en la Hexagon Cup, una de las competiciones más innovadoras del calendario internacional, así como un proyecto audiovisual con una de las marcas líderes del sector como Bullpadel.

A lo largo de su trayectoria ha trabajado en la cobertura de eventos nacionales e internacionales, entrevistas, retransmisiones, producción de contenidos audiovisuales y acciones de comunicación para instituciones, empresas y organizaciones deportivas, consolidándose como una de las voces más reconocidas del pádel en España.

«La incorporación de Nacho Palencia supone un paso importante dentro de nuestra estrategia de crecimiento y modernización. Su profundo conocimiento del pádel, su experiencia en medios de comunicación y su capacidad para conectar con aficionados, deportistas y marcas le convierten en la persona ideal para liderar esta nueva etapa de la comunicación de la Federación. Estamos convencidos de que su trabajo contribuirá a reforzar la imagen de la FEP y a seguir impulsando el desarrollo de nuestro deporte», asegura Javier Rodríguez Piris, presidente de la Federación Española de Pádel.

Nacho Palencia, por su parte, comentó: «Asumo este reto con una enorme ilusión y con el máximo sentido de la responsabilidad. Llevo muchos años viviendo el pádel desde diferentes perspectivas y conozco de primera mano el potencial que tiene nuestro deporte. Mi objetivo será ayudar a que la Federación siga creciendo en visibilidad, cercanía e impacto, fortaleciendo el vínculo con todos los actores que forman parte de este gran ecosistema: jugadores, clubes, técnicos, FIP, patrocinadores, medios de comunicación y aficionados».

«El pádel español atraviesa uno de los momentos más importantes de su historia y la comunicación debe estar a la altura de ese crecimiento. Afronto esta nueva etapa con la ambición de seguir construyendo una Federación cada vez más abierta, accesible y conectada con la realidad de nuestro deporte», concluyó.