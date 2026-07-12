Los psicólogos coinciden: cantar mientras haces las tareas del día a día ayuda a liberar tensiones y reducir el estrés acumulado

Muchas personas tienen la costumbre de cantar mientras hacen las tareas del hogar, como cocinar, pasar la aspiradora o limpiar los azulejos del baño. Para algunos es una forma de hacer más entretenidas estas tareas, pero desde la psicología este comportamiento puede tener un significado mucho más profundo, ya que cantar favorece la liberación de endorfinas, sustancias químicas que generan una rápida sensación de placer y bienestar.

Estas hormonas, sumadas al movimiento de los músculos involucrados en el canto, ayudan a reducir la tensión física y emocional. Como consecuencia, la persona se siente más relajada y satisfecha.

La razón por la que muchas personas cantan mientras hacen las tareas del hogar

La música tiene la capacidad de activar las áreas del cerebro relacionadas con las emociones, por lo que se convierte en una herramienta natural para mejorar el estado de ánimo. Gracias a este efecto, muchas personas recurren a sus canciones favoritas cuando desean relajarse, recuperar energía o afrontar con mayor entusiasmo las tareas del día. Diversas investigaciones, entre ellas una realizada por la Universidad de Massachusetts con cerca de 800 participantes, indican que las personas suelen elegir determinados géneros musicales según cómo quieren sentirse. Mientras los ritmos electrónicos o el dance aportan un impulso de energía para actividades más demandantes, otros estilos, como el soul, favorecen la relajación y ayudan a aliviar el estrés.

Esto demuestra que la música no sólo se escucha por entretenimiento; también cumple una función emocional, ya que puede influir en cómo nos sentimos en cada momento. Si sueles escuchar música y cantar mientras limpias, es posible que, de manera consciente o inconsciente, utilices este recurso para mantener una actitud positiva frente a una tarea rutinaria. En lugar de enfocarte en el esfuerzo o el aburrimiento, transformas la actividad en una experiencia más agradable.

Beneficios

De acuerdo con investigaciones de la Universidad de Frankfurt, utilizar la voz de forma expresiva ayuda a regular el sistema nervioso y favorece un estado de relajación. Otro aspecto a destacar es la estrecha relación entre la música y la memoria emocional. Escuchar o interpretar canciones activa distintas zonas del cerebro vinculadas con recuerdos y vivencias personales. Por ese motivo, determinadas canciones pueden despertar sentimientos de nostalgia, felicidad o incluso tristeza. Cuando una persona canta estando sola, suele utilizar la música para conectar con sus emociones o procesar experiencias personales.

Los beneficios del canto no se limitan al plano emocional. También aporta efectos positivos a nivel físico, especialmente en la respiración; al cantar, es habitual respirar de manera más profunda y pausada, un patrón muy similar al que se emplea en técnicas de relajación y meditación. Este tipo de respiración puede ayudar a reducir la tensión muscular, el ritmo cardíaco acelerado o la sensación de agobio.

Asimismo, diversos psicólogos indican que las personas con una personalidad más reservada suelen encontrar en el canto un espacio seguro para expresar sus emociones. En determinadas situaciones, cantar también puede convertirse en una forma de aliviar la sensación de soledad.

Motivación y mente activa

Desde la perspectiva psicológica, quienes acompañan las tareas del hogar con música demuestran una mayor habilidad para generar su propia motivación. En lugar de esperar a sentirse con ganas de empezar, crean un ambiente que les facilite iniciar la actividad. La música reduce la sensación de esfuerzo, hace que parezca que el tiempo pasa más rápido y convierte una obligación en una experiencia más llevadera. Aunque pueda parecer una costumbre insignificante, en realidad refleja una actitud proactiva frente a las responsabilidades.

Por otro lado, escuchar música mientras se limpia también indica que la persona necesita cierto nivel de estimulación para mantenerse concentrada. En este contexto, la música funciona como un estímulo que mantiene la atención ocupada y evita que la mente se disperse. Ahora bien, los psicólogos señalan que, cuando existe una necesidad constante de tener ruido de fondo incluso durante momentos de descanso, también podría reflejar cierta dificultad para permanecer a solas con los propios pensamientos.

Tipo de música

No todas las personas eligen el mismo estilo musical para limpiar, y esa elección también puede reflejar distintas formas de afrontar las tareas.

Música con ritmos intensos: suele ser la opción de quienes buscan aumentar su energía y mantenerse activos durante toda la limpieza.

Canciones relajantes: generalmente las prefieren quienes desean convertir la actividad en un momento tranquilo, reduciendo el estrés y disfrutando del proceso.

Listas de reproducción creadas para limpiar: pueden ser una señal de organización y planificación, ya que la persona estructura incluso los pequeños detalles de su rutina para hacerla más eficiente.

En definitiva, poner música y cantar mientras limpias va mucho más allá de hacer la tarea menos aburrida. También puede reflejar una actitud positiva, una buena capacidad para motivarse y una forma saludable de gestionar las emociones frente a las obligaciones del día a día.