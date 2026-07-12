La Armada española, con el F-81 Santa María acaba de completar un hito histórico: cruzar por primera vez el Círculo Polar Ártico con una fragata de más de 40 años

La Armada española ha hecho recientemente historia después de conseguir cruzar el círculo polar ártico con la fragata Santa María F-81. Este hito se ha conseguido, además, con una de las embarcaciones con más pedigrí de la defensa española, que acumula cuatro décadas en los mares de todo el mundo. Este ejercicio militar ha sido denominado Dynamic Mariner–Joint Warrior 26 y está dentro del marco de entrenamientos de la OTAN. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el hito alcanzado por la fragata Santa María F-81.

La fragata Santa María F-81 ha conseguido un hito histórico para la Armada española: cruzar por primera vez el círculo polar ártico. «Por primera vez en su historia, la fragata F-81 Santa María cruza el círculo polar ártico», informó el pasado mes de marzo en un comunicado publicado en las redes sociales después de que la embarcación española completara a la perfección los entrenamientos Dynamic Mariner–Joint Warrior 26 pertenecientes a los ejercicios programados por la OTAN.

⚓️🇪🇸Y por primera vez en su historia, la fragata F-81 Santa María cruza el Circulo Polar Ártico, dejandonos estas impresionantes imágenes.#SomosLaArmada https://t.co/kBGNDj7OP4 pic.twitter.com/K27mlj5u5B — Armada (@Armada_esp) March 10, 2026

En estas jornadas de entrenamientos participaron 25 unidades de superficie, tres submarinos y tres aeronaves de patrulla marítima, además de medios aéreos embarcados en los propios buques. Por lo que respecta a la flota española, tuvo que adaptarse a las condiciones, a las temperaturas extremas de una de las zonas más frías del mundo. Los más de 200 tripulantes de la embarcación también tuvieron que hacer frente a las posibles formaciones de hielo y a las variaciones en el mar de una zona que exige una navegación sobresaliente.

Así es la fragata Santa María F-81

La fragata Santa María F-81 ha hecho historia tras cruzar por primera vez el círculo polar ártico en los más de cuarenta años de vida de una embarcación que fue botada el 21 de noviembre de 1984 y se encuentra en servicio activo desde esa fecha. Su nombre rinde tributo a la embarcación con la que Cristóbal Colón descubrió América en 1492. Esta clase de fragata pertenece a la Oliver Hazard Perry, que fue construida después de la Segunda Guerra Mundial.

Por lo que respecta a sus características, la fragata Santa María F-81 tiene un desplazamiento de 3.900 toneladas, con una eslora de 138 metros, una manga de 14,3 metros y un calado de 7,5 metros. Cuenta con una autonomía de hasta 5.300 millas navegando a 12 nudos y también dispone de dos turbinas de gas LM-2500 que desarrollan una potencia conjunta de 40.000 caballos. También cuenta con un hangar para 2 helicópteros, una aeronave Seahawk SH-60B Lamps III y cuenta con una tripulación de 223 personas.

Su armamento es el siguiente:

1 lanzador Mk 13 mod 4 de un raíl para 32 misiles AA GDC Pomona Standard SM-1MR y 8 misiles antibuque RGM-84 Harpoon.

1 cañón Oto Melara 76 mm/62 Mk75.

1 CIWS FABA Meroka Mod 2A3 de 20 mm/120.

2 tubos triples de 324 mm para torpedos antisubmarinos Mk 32, Mk 46 mod 5 o Mk 50.

2 ametralladoras Browning M2 de 12,7 mm.

También está preparada para una guerra electrónica con los siguientes elementos: