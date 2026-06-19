Los síntomas que alertan de deshidratación y cómo mantenerse hidratado durante las olas de calor: señales que no debes ignorar

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Con la llegada del verano, los días se vuelven más largos, las actividades al aire libre aumentan y las temperaturas alcanzan sus niveles más altos del año. Aunque esta época invita a disfrutar de la playa, la piscina, los paseos y las vacaciones, también hay mayor riesgo de deshidratación. Cómo mantenerse hidratado en las olas de calor.

Este hecho es una necesidad fundamental durante todo el año, ya que el agua es básica en funciones esenciales del organismo como la regulación de la temperatura corporal, el transporte de nutrientes, la eliminación de toxinas y el correcto funcionamiento de órganos y tejidos. Según Instyle Grecia, cuando sube la temperatura, el cuerpo utiliza el sudor para regularla, lo que provoca una pérdida muy rápida de líquidos y electrolitos. Una hidratación adecuada ayuda a prevenir problemas de salud, mejora el rendimiento físico y mental y contribuye al bienestar general.

Cómo mantenerse hidratado en las olas de calor

Por ello, es importante conocer las mejores formas de mantenerse hidratado y aprender a identificar los signos de deshidratación antes de que se conviertan en un problema serio.

Existen diversas estrategias para asegurar una hidratación adecuada durante los días más calurosos del año:

Beber agua regularmente

La forma más sencilla y efectiva de mantenerse hidratado es consumir agua a lo largo del día. No es recomendable esperar a sentir sed para beber, ya que la sed suele aparecer cuando el cuerpo ya ha comenzado a perder líquidos.

La Fundación Aquae asegura que para hidratarse bien en verano se recomienda beber entre dos y tres litros de líquido repartidos a lo largo del día.

Consumir frutas con alto contenido de agua

Algunas frutas contienen grandes cantidades de agua y contribuyen a la hidratación diaria. Entre las más recomendadas:

Sandía

Melón

Naranja

Piña

Fresas

Melocotón

Incluir verduras frescas en las comidas

Las verduras también aportan una cantidad importante de agua al organismo. Algunas opciones ideales para el verano son:

Pepino

Lechuga

Tomate

Apio

Calabacín

Llevar una botella de agua reutilizable

Tener agua siempre a mano facilita el consumo frecuente y ayuda a crear el hábito de beber de manera constante durante la jornada.

Beber infusiones frías y bebidas sin azúcar

«Si te aburre el sabor clásico del agua, no recurras a los zumos envasados ​​con azúcar que te deshidratarán aún más», aseguran expertos en Instyle Grecia. Las infusiones frías, aguas saborizadas naturalmente y bebidas sin azúcares añadidos pueden complementar la ingesta diaria de líquidos.

Reponer líquidos después de hacer ejercicio

Durante la actividad física se pierde agua y minerales a través del sudor. Es importante hidratarse antes, durante y después del ejercicio para evitar desequilibrios.

Evitar el exceso de alcohol para mantenerse hidratado en las olas de calor

Las bebidas alcohólicas pueden favorecer la deshidratación. Si se consumen, es recomendable alternarlas con agua para compensar la pérdida de líquidos.

Limitar el consumo de bebidas con cafeína

El consumo excesivo de café, bebidas energéticas o refrescos con cafeína puede contribuir a una mayor pérdida de líquidos en algunas personas.

Los síntomas que pueden indicar una deshidratación

Sensación intensa de sed.

Boca y labios secos.

Disminución de la cantidad de orina.

Orina de color amarillo oscuro.

Fatiga o cansancio inusual.

Mareos o sensación de aturdimiento.

Dolor de cabeza.

Debilidad muscular.

Piel seca.

Dificultad para concentrarse.

Irritabilidad.

Aumento de la temperatura corporal.

Consumir agua de coco para mantenerse hidratado en olas de calor

El agua de coco es una bebida natural que contiene electrolitos como potasio, sodio y magnesio, nutrientes que ayudan a reponer los minerales perdidos a través de la sudoración. Puede ser una excelente alternativa para hidratarse después de realizar actividad física o durante jornadas de mucho calor.

Preparar aguas saborizadas naturales

Las aguas saborizadas con frutas, verduras o hierbas aromáticas son una opción refrescante para quienes tienen dificultades para beber agua sola.

Se pueden preparar con ingredientes como limón, naranja, pepino, frutillas o menta, aportando sabor sin necesidad de añadir azúcares ni edulcorantes.

Consejos para mantenerse hidratado durante el verano

Establece recordatorios

Si sueles olvidar beber agua, utiliza alarmas en el teléfono o aplicaciones que te ayuden a recordar cuándo hidratarte.

Comienza el día con un vaso con agua

Beber agua al despertar ayuda a reponer parte de los líquidos perdidos durante la noche.

Evita la exposición al sol en las horas de mayor calor

Entre las 12:00 y las 16:00 horas las temperaturas suelen ser más elevadas. Reducir la actividad física intensa durante este período puede disminuir la pérdida de líquidos.

Usa ropa ligera

Las prendas frescas y transpirables ayudan a regular la temperatura corporal y reducen el riesgo de sobrecalentamiento.

Observa el color de tu orina

Una orina clara o de color amarillo muy suave suele ser un buen indicador de una hidratación adecuada. «Es el indicador más sencillo y preciso de tu nivel de hidratación. Si es de color amarillo oscuro o ámbar, tu cuerpo necesita agua urgentemente», explican desde Instyle Grecia.