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Calambres y agotamiento son dos de los síntomas más habituales que preceden al potencialmente mortal golpe de calor, una auténtica emergencia médica que también puede conllevar en algunos casos daños neurológicos. Por ello, es más que recomendable escuchar al cuerpo y estar atentos a los avisos previos que da el organismo, explica Haridian Rodríguez, coordinadora de enfermería del Servicio de Urgencias del Hospital Universitario Vithas Las Palmas.

Y es que, ante la ola de altas temperaturas que está sufriendo Canarias, el organismo debe hacer un esfuerzo de adaptación para mantener su temperatura habitual, en torno a los 37 grados, y desarrollar todas sus funciones correctamente. Este mecanismo de autodefensa provoca que sudemos más o se produzca vasodilatación, un esfuerzo que va volviéndose más complicado a medida que transcurren los días sin reducirse el calor. Si el organismo supera los 38 grados, pueden darse múltiples problemas, y a partir de 40 grados existe un riesgo mortal.

Una situación que supone un aumento del trabajo de unidades de emergencias, como los Servicios de Urgencias 24 horas del Hospital Universitario Vithas Las Palmas y del Hospital Vithas Tenerife, por lo que se conoce como trastornos por calor. Estas son las fases que atraviesa el organismo hasta llegar al potencialmente mortal golpe de calor.

La primera fase de los conocidos como trastornos por calor, y cuya manifestación más grave es el citado golpe de calor, son los calambres.

Consisten en espasmos musculares breves, intermitentes y dolorosos. «Suelen desaparecer con reposo en un lugar fresco e hidratación mediante la ingesta oral de agua, una solución salina o bebidas isotónicas» explica Rodríguez. Más grave resulta el agotamiento por calor. Debilidad, fatiga, náuseas y vómitos, vértigo, cefalea y alteraciones cognitivas suelen ser las señas de identidad de esta dolencia. «Puede resolverse con rehidratación por vía oral o intravenosa, si es necesario, y reposo en un lugar fresco», detalla la coordinadora de enfermería del Servicio de Urgencias de Vithas Las Palmas.

En último lugar se encuentra el golpe de calor. Presenta dolor de cabeza intenso, piel roja, caliente y seca y aumento de la temperatura, incluso a más de 40 grados centígrados. Suelen aparecer a menudo otras señales de alerta como pérdida del conocimiento, náuseas, fatiga, vómitos, calambres musculares, diarrea y parada de la sudoración. También puede sumarse edema pulmonar, delirio, confusión, convulsiones y arritmias cardíacas. Esta última fase en ocasiones aparece de forma repentina, ya que el aumento de la temperatura es tan rápido que no da señales previas, por ejemplo, por realizar ejercicio físico muy intenso.

Ante su aparición, la persona afectada o su entorno deben llamar al 112 o acudir directamente a un servicio de urgencias. En cualquiera de los casos, la rapidez es fundamental. De hecho, bajar la temperatura durante la primera media hora es crucial. Hasta que esté atendido por un servicio sanitario, debe procurarse que beba líquidos poco a poco, retirarle algo de ropa, darle aire y aplicar compresas de agua fría por el cuerpo en un lugar fresco y ventilado, especialmente en cuello, axilas, ingles y cabeza. Y si perdiera el conocimiento, hay que tumbar a la persona afectada con las piernas flexionadas.

Mayores de 65 años y menores de 15, gestantes, personas con enfermedades crónicas, con obesidad o polimedicados constituyen algunos de los grupos que deben extremar la precaución. «Beber mucha agua y líquidos durante todo el día, aunque no se tenga sed; evitar las bebidas alcohólicas o ricas en cafeína o grasas y realizar comidas ligeras que incluyan ensaladas, frutas, verduras y zumos naturales. Asimismo, es importante no hacer ejercicio físico al aire libre a las horas de más calor (entre las 12.00 y las 17.00 horas) y practicarlo de forma moderada. Por último, hay que procurar permanecer en lugares frescos y ventilados, concluye Haridian Rodríguez».