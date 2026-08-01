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Las vacaciones suelen ir acompañadas de largas jornadas de playa, comidas fuera de casa, barbacoas, reuniones con familiares y amigos y un mayor tiempo al aire libre. Todos estos cambios en la rutina hacen que durante el verano aumenten algunas molestias frecuentes relacionadas con la exposición solar, las digestiones pesadas o las picaduras de insectos. Aunque la protección solar, la hidratación y unos hábitos saludables siguen siendo la base para prevenir estos problemas, algunos productos naturales también pueden convertirse en aliados para completar el botiquín estival y ayudar a aliviar determinadas molestias propias de esta época del año.

En declaraciones a OKSALUD, Roberto San Antonio-Abad, presidente de la Asociación Nacional de Profesionales y Autónomos de las Terapias Naturales (Cofenat), explica cuáles son los remedios naturales que considera más útiles para cuidar la piel tras la exposición al sol, proteger el sistema digestivo durante los excesos propios de las vacaciones y reducir las molestias derivadas de las picaduras de mosquitos. El experto insiste en que estas medidas deben entenderse como un complemento dentro del autocuidado y no como un sustituto de las recomendaciones sanitarias habituales.

En el caso de la piel, San Antonio-Abad recuerda que el aloe vera no debe utilizarse como protector solar, sino como un reparador cutáneo después de la exposición al sol. Aunque no se hayan producido quemaduras visibles, explica que la piel sufre un importante esfuerzo durante las horas de playa o piscina y pone en marcha mecanismos de defensa, como el aumento de la producción de melanina, responsable del bronceado. Ese proceso supone un estrés para la piel que puede favorecer su envejecimiento si no se ayuda a su recuperación. Por ello, recomienda aplicar aloe vera al finalizar la jornada para favorecer la hidratación, calmar la piel y contribuir a que se recupere de la exposición acumulada a la radiación solar. Todo ello, recuerda, sin olvidar la importancia de utilizar siempre un fotoprotector adecuado y evitar las horas centrales del día.

Jengibre y menta para digestiones pesadas

El sistema digestivo es otro de los grandes protagonistas del verano. Las vacaciones suelen traducirse en comidas más abundantes, cambios de horarios, un mayor consumo de alimentos ricos en grasas y un incremento de la ingesta de alcohol, un factor que además favorece la deshidratación. El presidente de Cofenat, esta combinación puede provocar digestiones pesadas, sensación de hinchazón o malestar gastrointestinal. Para aliviar estas molestias recomienda recurrir al jengibre y a las infusiones de menta, dos opciones naturales que pueden favorecer el bienestar digestivo tras las comidas. En aquellas personas que ya presentan trastornos digestivos o molestias habituales a lo largo del año, añade que también puede ser útil valorar suplementos ricos en enzimas digestivas o probióticos, con el objetivo de apoyar el proceso digestivo y contribuir al equilibrio de la microbiota intestinal.

Las picaduras de mosquitos completan la lista de problemas habituales durante los meses de verano, especialmente en zonas húmedas o al caer la tarde. Para intentar prevenirlas, San Antonio-Abad recomienda aprovechar el efecto de algunas plantas aromáticas, como el romero, y recurrir a preparados elaborados con aceites esenciales.

En concreto, propone preparar un envase de 10 mililitros tipo roll-on con aceite de almendras como base y añadir aceite esencial de citronela, lavanda y árbol del té. Aplicado detrás de las orejas, en las muñecas y en los tobillos, este preparado puede ayudar a mantener alejados a los mosquitos. Además, si finalmente se produce una picadura, el experto señala que esa misma combinación puede utilizarse para aliviar el picor y las molestias que suelen intensificarse durante la noche, convirtiéndose en un recurso práctico para incluir en el botiquín natural del verano.