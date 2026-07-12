La buena noticia llega pero con una excepción: los meteorólogos confirman un respiro térmico, aunque en estas zonas de España seguirán con temperaturas extremas

Los meteorólogos confirman un respiro técnico, aunque en estas zonas de España seguirán con temperaturas extremas. Será el momento de empezar a prepararse para un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno. En estos días en los que realmente tenemos que esperar estos pequeños detalles que pueden cambiarlo todo. Esperamos el tiempo que puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca. Estas jornadas en las que realmente puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno. Nuestro país se convierte en un horno contra el que tocará luchar.

Nos hemos acostumbrado a ver llegar una serie de cifras que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en breve. Un giro radical que puede acabar siendo lo que nos acompañará en unas jornadas en las que cada detalle cuenta. Estaremos muy pendientes de una situación que, sin duda alguna deberemos empezar a ver llegar un cambio que se convertirá en una excepción en todos los sentidos. Un cambio de tendencia que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a tener en consideración.

Los meteorólogos marcan estos días como de respiro térmico

Hay excepciones en esta previsión del tiempo que nos lleva un respiro térmico. La llegada de un pequeño respiro térmico en estos días en los que realmente cada detalle cuenta y puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve. Un cambio de ciclo que hasta el momento no sabemos qué puede pasar en estos días en los que realmente todo puede ser posible.

Con la mirada puesta a una serie de cambios que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. Este mes de julio nos sumergirá en lo peor de unas cifras que realmente podremos empezar a ver llegar un cambio destacado que podría ser esencial en estos días.

Es momento de conocer lo que puede pasar con este respiro térmico que, sin duda alguna puede convertirse en la antesala de algo más. Parece que lo que tenemos por delante es un cambio de tendencia que quizás hasta la fecha no sabíamos que podríamos esperar.

Estaremos pendientes de un cambio que, sin duda alguna, puede convertirse en la antesala de algo más. Es hora de saber qué es lo que nos estará esperando en estos días en los que no todo el mundo disfrutará de un marcado descenso de temperaturas.

En estas zonas de España seguirán con temperaturas extremas

Los meteorólogos no dudan en lanzar una importante advertencia ante la llegada de la mano de unos expertos que pueden traernos consecuencias inesperadas. Este leve respiro puede acabar siendo el que nos situará en lo peor de esta temporada que tenemos por delante. Este fin de semana vamos a tener por delante un cambio que nos ayudará a obtener un pequeño respiro, aunque no será generalizado.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Continuará predominando la estabilidad en la Península y Baleares, con cielos poco nubosos o con intervalos de nubes medias y altas. No obstante, por la tarde se formará nubosidad de evolución en amplias zonas del centro, norte y este peninsular, con chubascos y tormentas en el área cantábrica, norte de Galicia y este de Castilla-La Mancha que es probable sean fuertes y vayan con granizo, sin descartarlas localmente muy fuertes. Con menor probabilidad también podrían ser localmente fuertes en la Ibérica oriental. Asimismo, podrían afectar de forma aislada a otros puntos del centro, norte y e interior este peninsular. En Canarias, intervalos nubosos con posibles precipitaciones débiles y dispersas en las islas montañosas tendiendo a despejar.

Calima en Baleares y mitad este en la Península. Las temperaturas máximas descenderán en las islas Canarias orientales y vertientes atlántica y cantábrica, de forma notable incluso localmente extraordinaria en Galicia y oeste de Castilla y León, y exceptuando Andalucía occidental con pocos cambios y el Cantábrico oriental en ascenso. Ascensos también en el entorno pirenaico y pocos cambios en el resto. Se superarán los 35 grados en Baleares y en amplias zonas de interior de la mitad oriental peninsular, llegando incluso a 38 en regiones del nordeste, Cantábrico oriental y Mallorca. Mínimas en descenso en el oeste peninsular, en aumento en el cuadrante nordeste y Baleares y con pocos cambios en el resto. No bajarán de los 20 grados en los litorales del Mediterráneo y del Cantábrico oriental, así como en zonas de la meseta Sur y de los tercios sureste y nordeste».

Las alertas estarán activadas: «Probables chubascos y tormentas fuertes, con granizo y sin descartarlas localmente muy fuertes en el este de Castilla-La Mancha, norte de Galicia y Cantábrico. Temperaturas máximas significativamente altas en Baleares y tercio nordeste peninsular, con descensos notables, localmente extraordinarios, en Galicia y oeste de Castilla y León. Soplará viento moderado de componente este en Baleares, fachada oriental y tercio nordeste peninsular, así como en litorales cantábricos donde rolará a oeste. Viento de oeste moderado en los litorales del sur peninsular, y predominio de la componente sur en el resto, en general flojo al principio arreciando a moderado por la tarde. Alisio moderado en Canarias».