De árbol invasor a refugio salvador de aves: el águila de Bonelli se libra de la extinción gracias a construir sus nidos en eucaliptos

El águila de Bonelli (Aquila fasciata), una de las rapaces más amenazadas de Europa, ha encontrado un aliado improbable para frenar su declive: el eucalipto. La bióloga portuguesa Andreia Dias documentó en su tesis doctoral, calificada con sobresaliente cum laude, que la población del sur de Portugal que anida casi exclusivamente en árboles lo hace de forma mayoritaria en eucaliptos.

El hallazgo, respaldado por el proyecto europeo AQUILA a-LIFE, ha cambiado la forma en que los conservacionistas abordan la recuperación de esta especie.

El eucalipto es una especie introducida, originaria de Australia, considerada invasora en la Península Ibérica por su impacto sobre la flora autóctona. Sin embargo, su estructura robusta y su altura han resultado ser exactamente lo que el águila de Bonelli necesitaba para nidificar en zonas donde los árboles maduros autóctonos escasean.

Juan Andrés Oria de Rueda, profesor de la Universidad de Valladolid y experto en ecología forestal, explica que «Las únicas poblaciones de águila perdicera que progresan en Europa son las que nidifican en plantaciones de eucaliptos en Portugal y oeste de España. Las demás se extinguen inexorablemente».

Por qué el águila de Bonelli ha elegido el eucalipto para construir sus nidos

En la mayor parte de su distribución, las águilas de Bonelli anidan en acantilados. Pero en los años noventa se descubrió en el sur de Portugal una población que anidaba casi exclusivamente en árboles, una tendencia que ha ido aumentando en esa zona y en otras partes de la Península Ibérica.

La tesis de Andreia Dias, dirigida por Joan Real de la Universidad de Barcelona, uno de los mayores expertos mundiales en la especie, documenta cómo esa población arborícola ocupa un ecosistema novedoso formado por eucaliptos, una combinación de especies y paisajes que no existía antes de la acción humana.

Los datos morfológicos añaden un dato llamativo, los ejemplares que anidan en árboles mostraron mayor longitud del cuerpo, envergadura, longitud y anchura de la cabeza, anchura de tarso y longitud de la cola que los que anidan en acantilados. Las áreas de nidificación se asocian a las zonas más abruptas del terreno, con presencia de árboles de gran porte y menor perturbación humana, y se ven menos afectadas por las operaciones de manejo forestal.

La estructura del eucalipto ofrece ventajas concretas para la nidificación: altura suficiente para proteger el nido de depredadores terrestres, ramas con la robustez necesaria para soportar el peso del nido y relativa estabilidad frente a condiciones meteorológicas adversas. El resultado es un mayor éxito reproductivo, más polluelos que alcanzan la edad de vuelo.

Qué implica para la conservación del águila de Bonelli que prospere en eucaliptos

El proyecto AQUILA a-LIFE, financiado por la Unión Europea y coordinado por GREFA, trabaja para revertir la tendencia poblacional regresiva del águila de Bonelli en el Mediterráneo occidental. El proyecto contempla la liberación de ejemplares en zonas del centro y norte de España donde la población es muy precaria, y en la isla italiana de Cerdeña, donde actualmente no vive la especie.

Una de sus líneas de trabajo prioritarias es la reducción de la mortalidad por electrocución en tendidos eléctricos, la principal causa de muerte de la especie.

Andreia Dias trabaja actualmente en el Equipo de Especialistas en Manejo de Fauna Silvestre del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, donde colabora con AQUILA a-LIFE en el marcaje con emisores GPS de los ejemplares liberados. Sus conclusiones apuntan a que la conservación de los árboles de gran porte, incluidos los eucaliptos donde la especie ya nida, debe ser una prioridad en la gestión del hábitat.