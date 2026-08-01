El portavoz de Seguridad e Inmigración de Vox, Samuel Vázquez, ha asegurado que los agentes desplegados en Ceuta están «frustrados» y «desmoralizados» tras la entrada masiva de inmigrantes, al considerar que se han visto «solos» y que el Gobierno no adoptó medidas preventivas pese a que «todos sabían que esto podía pasar».

«Se ha tardado mucho en actuar. No se ha puesto absolutamente ninguna medida de prevención. Todos sabían que esto podía pasar y, a pesar de eso, nadie hizo absolutamente nada. Y cuando ya estaban todos dentro, reaccionaron como suele reaccionar este Gobierno: tarde y mal», ha afirmado.

Vázquez ha cargado contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez y contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al tiempo que ha criticado las imágenes de dispositivos policiales desplegados en distintos puntos del país. «Hemos visto gasolineras militarizadas, centros comerciales y supermercados con unidades de intervención policial en la puerta. Esto no es un país del primer mundo. Es inaceptable», ha dicho.

«No tenemos fronteras»

El dirigente de Vox ha insistido en que la crisis de Ceuta ha evidenciado las carencias del sistema fronterizo español. «El mundo ya conoce que no tenemos fronteras. Las mafias de seres humanos también saben que aquí entra quien quiera y cuando quiera», ha afirmado.

En este sentido, ha señalado que el espigón del Tarajal «no es una frontera» y ha reprochado que, pese a las peticiones para reforzarlo, «nadie hace absolutamente nada».

Vázquez también ha responsabilizado a los sucesivos gobiernos de no haber corregido la normativa sobre devoluciones en frontera. Según ha explicado, la sentencia del Tribunal Supremo «lo único que hace es reafirmar» resoluciones anteriores que concluían que la ley «está mal hecha» para las entradas por mar.

«La hizo Rajoy. Desde entonces han pasado casi 20 años. No la ha modificado nadie», ha asegurado, antes de rechazar que la instalación de boyas sea una solución: «No se ponen parches así. Está en juego la seguridad de los ceutíes».

Además, ha afirmado que durante la jornada él ha visto a «mujeres en pánico, muertas de miedo, llorando» y a familias enteras que abandonaron sus viviendas sin saber cuándo volver.

«¿Cuántos lobos como esos han estado por nuestras calles?»

El portavoz de Seguridad e Inmigración de Vox ha defendido que todo el que ha querido venir ha venido y ha citado dos testimonios difundidos el primer día de la crisis migratoria para alertar de los riesgos de seguridad.

«Uno dijo que venía porque estaba relacionado con una muerte y el otro que había huido de Holanda porque su pena de cárcel había sido conmutada si regresaba a Marruecos», ha relatado.

A partir de esos casos, se ha preguntado: «¿Cuántos lobos como esos han estado por nuestras calles? ¿Cuántos aún no han podido ser detenidos y devueltos? ¿Qué van a hacer en los próximos días y en los próximos meses?». «Los primeros derechos humanos que vamos a proteger en Vox son los de nuestros hijos», ha añadido.

Por último, Vázquez ha acusado al presidente del Gobierno de haberse ido de vacaciones dejando a los ceutíes a los pies de los caballos, totalmente indefensos, y ha asegurado que hay ideologías políticas que se mueven en el caos como si estuvieran en su propia casa.