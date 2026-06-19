Primera ola de calor del verano en España: el aviso de la AEMET que anuncia cuándo empieza y qué zonas sufrirán las temperaturas más altas

Las temperaturas más altas de lo que llevamos de este verano que ha hecho acto de presencia antes de lo esperado, serán las causantes de la primera ola de calor que activará las alertas de la AEMET. Es hora de saber qué es lo que nos estará esperando cuando estamos ante una de las fechas más señaladas de estos días. Con la mirada puesta a un cambio de tendencia que hasta el momento desconocíamos y que puede acabar siendo esencial que tengamos en consideración.

Este calor que tenemos en verano está siendo cada vez más y más al alza. De tal forma que tocará empezar a ver llegar un cambio de tendencia que, hasta el momento, nadie hubiera ni imaginado. Será el momento de poner en práctica determinados elementos que pueden convertirse en la antesala de algo más. Tenemos que empezar a ver llegar un destacado cambio de ciclo que quizás hasta la fecha nadie hubiera imaginado. Es hora de apostar claramente por un cambio de ciclo que será lo que nos acompañará en unas jornadas en las que cada pequeño gesto acabará siendo un problema, esta ola de calor, aunque esperada, puede ser un problema.

La primera gran ola de calor del verano en España es una realidad

Será el momento de empezar a prepararnos para un cambio de tendencia que puede ser lo que nos dará alguna que otra sorpresa del todo inesperada. En unos días en los que realmente cada pequeño gesto cuenta de una manera que hasta el momento nadie hubiera imaginado.

Es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede acabar siendo un problema para muchos. Sobre todo, lo que puede acabar siendo lo que nos dará en estos días en los que realmente cada pequeño gesto puede acabar siendo esencial.

Estas altas temperaturas que llegan con fuerza podrían acabar siendo las que nos darán alguna que otra sorpresa en estos días en los que cada pequeño gesto contará de forma diferente. Con lo cual tocará empezar a tener en mente una previsión del tiempo que puede cambiarlo todo por completo.

Es una realidad esta ola de calor que, sin duda alguna, tocará empezar a ver llegar en unos días en los que cada pequeño gesto puede ser clave, en unos días en los que realmente será esencial prepararnos para lo que está por llegar.

La AEMET lanza una importante alerta ante lo que está por llegar

Lo que está por llegar en estos días que tenemos por delante puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve. De tal forma que tendremos que empezar a visualizar algunos cambios que pueden convertir nuestro país en un horno en estado puro, a partir de esta fecha que tenemos por delante.

Tal y como explican desde la AEMET: «Este día dará comienzo a un episodio de temperaturas muy altas que continuará al menos durante los primeros días de la semana siguiente. La estabilidad predominará en casi toda la Península y Baleares, con cielos despejados o con alguna nube alta en gran parte del territorio. En el norte, el litoral gallego, Ceuta y Melilla, se esperan nubes bajas, aunque con tendencia a despejar a partir del mediodía. En los sistemas montañosos del centro y las mesetas se desarrollarán nubes de evolución que pueden dejar chubascos o tormentas, que pueden ser fuertes, sobre todo en el norte de Castilla y León. En Canarias los cielos estarán poco nubosos o despejados excepto en el norte. Habrá polvo en suspensión en el sureste y Baleares.

Las temperaturas subirán de forma generalizada en la Península y Baleares. Se podrán superar los 37-39 grados en amplias zonas del centro, del suroeste y del valle del Ebro, y los 38-40 en los valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir. Se prevén noches tropicales, sin bajar de 20 grados, en muchas zonas del centro-sur, el suroeste, el valle del Ebro, Baleares y los litorales mediterráneos. En Canarias no se esperan grandes cambios».

Mañana mismo empezará este episodio que puede cambiar por completo nuestro día a día: «Tormentas en el centro y norte peninsular, que pueden ser fuertes en el norte de Castilla y León. Temperaturas máximas que podrán superar los 36-38 grados en amplias zonas del cuadrante suroeste y Mallorca, los 37-39 grados en el noreste y los 38-40 grados en los valles del Guadiana y del Guadalquivir. El viento en los litorales estará determinado por el régimen de brisas y será flojo en general o moderado en el sureste. En el Estrecho el levante será moderado. En Baleares y en el tercio oriental será de componente este y flojo, y en zonas del centro, variable, aunque con predominio de la componente sur, y también flojo. En Canarias el alisio será moderado en zonas expuestas».