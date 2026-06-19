En toda la provincia, el tiempo para hoy, 19 de junio de 2026, se presenta con intervalos de nubes bajas y chubascos dispersos, así como tormentas ocasionales que pueden traer rachas de viento y granizo, sobre todo en la mitad sur. Las temperaturas experimentarán un descenso generalizado, aunque el interior de Gipuzkoa podría alcanzar los 34 grados. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: cielo nublado y chubascos al anochecer

El día se presenta con un cielo que se despereza lento, aunque la posibilidad de precipitaciones es bastante elevada, especialmente en la tarde-noche, cuando es probable que surjan chubascos. Las temperaturas, que oscilarán entre los 18 y 32 grados, ofrecerán una sensación térmica similar, pero la humedad hará que el ambiente sea un poco pesado, especialmente en las horas más cálidas.

A primera hora, el viento soplará suave desde el oeste, con ráfagas que apenas alcanzarán los 8 km/h, lo que proporcionará un respiro en la fresca mañana. Sin embargo, a medida que avanza el día, la probabilidad de lluvia crecerá y ya por la tarde podríamos ver un cielo más movido y gris. El sol, que saldrá a las 6:31, tendrá su ocaso a las 21:54, ofreciendo casi 15 horas de luz, pero es posible que termine ocultándose tras nubes amenazantes.

Nubes y viento con posible lluvia en Baracaldo

La jornada en Baracaldo se presenta con un aire de inquietud, donde nubes grisáceas se amontonan en el horizonte, anticipando cambios inminentes en el tiempo. Las calles, aún tranquilas, pronto se verán afectadas por un viento fuerte que soplará del norte, llevando consigo la posibilidad de lluvias que irán aumentando a medida que avanza el día.

Por la mañana, el termómetro marcará unos agradables 18°C, pero la tarde promete un descenso térmico notable, alcanzando apenas los 27°C y con una probabilidad de lluvia del 55%. Con rachas de viento que podrían superar los 30 km/h y una humedad que puede sentirse agobiante, es recomendable no olvidar el paraguas y estar preparado para un día de sorpresas.

Guecho: tarde con nubes y posibilidad de lluvia

Este dulce amanecer en Guecho, con el sol asomándose a las 06:31, nos regala un inicio de jornada fresco. Las temperaturas rondan los 18°C, pero la sensación térmica puede llegar a ser de 24°C debido a la alta humedad que alcanzará el 95%, lo que hará que el ambiente se sienta pesado. A lo largo de la mañana, el cielo estará parcialmente nublado y la probabilidad de lluvia es mínima, con solo un 5% de posibilidades.

Sin embargo, al avanzar hacia la tarde, la situación cambia. La temperatura máxima alcanzará los 24°C, pero también aumentará la probabilidad de lluvia hasta un 50%, especialmente durante la tarde-noche, cuando el cielo será más cubierto. El viento soplará del norte a 10 km/h y aunque no se prevén ráfagas fuertes, la combinación de la humedad y las nubes podría hacer que la sensación térmica se mantenga elevada. La puesta del sol será a las 21:55, brindando cerca de 15 horas de luz.

Santurce: tarde nublada con ambiente agradable

El tiempo se presenta estable en la mañana, con una temperatura mínima en torno a los 18 grados y algunas nubes dispersas. A medida que avance la tarde, se incrementarán las nubes, pero la temperatura máxima alcanzará los 26 grados. Aunque hay una ligera probabilidad de lluvia en la tarde-noche, las ráfagas de viento serán suaves, creando un ambiente agradable.

Con un clima tan templado, hoy resulta ideal para disfrutar de un paseo al aire libre o simplemente relajarse en una terraza. Aprovechar las horas del día permitirá disfrutar de un ambiente tranquilo, perfecto para actividades diarias y momentos de ocio.

Cielo nublado y lluvias a la vista en Basauri

En Basauri, la mañana se presenta con un cielo nublado y una temperatura que ronda los 19 grados, proporcionando un ambiente fresco. A medida que avanza el día, el tiempo no promete mejorar, ya que la probabilidad de lluvia aumenta considerablemente durante la tarde y la noche, alcanzando los 75%. Las temperaturas variarán entre los 18 y 33 grados, así que es recomendable llevar un paraguas y una chaqueta ligera si planeas salir, especialmente al caer el sol.

No hay avisos climáticos para hoy.