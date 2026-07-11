Estos son los partidos de hoy sábado 11 de julio en el Mundial 2026: cuándo son, horarios y dónde verlos por TV en directo

Llegan los dos últimos partidos de los cuartos de final del Mundial 2026, por lo que cuando terminen conoceremos cómo queda la otra semifinal que nos queda por descubrir. Se viene un día interesante para todos los amantes del deporte rey, ya que puede ocurrir de todo llegados a esta ronda de la Copa del Mundo, aunque los favoritos para alcanzar la siguiente fase serían Inglaterra y Argentina, pero veremos si cumplen con las expectativas o se van a la calle antes de lo esperado.

Qué partidos de cuartos de final se juegan hoy, sábado 11 de julio, en el Mundial 2026

Noruega – Inglaterra

El primer partido de hoy, sábado 11 de julio, en los cuartos de final del Mundial 2026 será el que disputen Noruega e Inglaterra en el Estadio de Miami. Se viene partidazo entre estos dos conjuntos que están firmando una buena Copa del Mundo. El combinado vikingo volverá a encomendarse a Erling Haaland, mientras que los dos jugadores más destacados del conjunto británico están siendo Jude Bellingham y Harry Kane. Los ingleses pueden partir con algo más de favoritismo, pero podrá ocurrir de todo en Florida.

Argentina – Suiza

Ya en la madrugada del sábado 11 al domingo 12 de julio se disputará el cuarto y último partido que corresponde a los cuartos de final del Mundial 2026. El Estadio de Kansas City acoge un Argentina – Suiza al que la albiceleste llega con dudas, pero siendo favorita gracias al gran estado de forma que atraviesa Leo Messi. Los europeos tampoco han convencido y están en esta ronda peleando por una plaza en las semifinales gracias a la victoria en la tanda de penaltis sobre Colombia.

Noruega- Inglaterra. Sábado 11 de julio a las 23:00 horas. Estadio de Miami.

Argentina – Suiza. Madrugada del sábado 11 al domingo 12 de julio a las 3:00 horas. Estadio de Kansas City.

Dónde ver hoy por TV hoy los partidos de dieciseisavos del Mundial 2026

Dazn fue el medio de comunicación que se hizo con todos los derechos televisivos para ir emitiendo cada día en directo por televisión todos los partidos que se disputan en el Mundial 2026. RTVE también adquirió una parte de ellos, ya que han venido ofreciendo gratis y en abierto un choque al día, además de todos los que ha disputado la selección española en esta Copa del Mundo que se está jugando en Estados Unidos, México y Canadá.

Hoy, sábado 11 de julio, se van a jugar los dos últimos partidos de los cuartos de final del Mundial 2026. Tanto el Noruega – Inglaterra como el Argentina – Suiza se podrán ver en directo por televisión a través de Dazn. La1 ofrecerá gratis y en abierto el choque entre los noruegos y los Three Lions. Además, estos choques se podrán seguir en streaming y en vivo online en smarts TVs, tablets y teléfonos móviles en las respectivas aplicaciones de estos operadores.

También hay que tener en cuenta que todos los aficionados que siguen la Copa del Mundo pueden acceder a la web de OKDIARIO para tener la mejor información de todo lo que esté ocurriendo durante este evento futbolístico. Narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Noruega – Inglaterra y también del Argentina – Austria. Publicaremos las crónicas cuando acaben los choques y actualizaremos la noticia de cómo queda el cuadro y los cruces de semifinales del Mundial 2026.