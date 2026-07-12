Ni una tregua al calor: la AEMET alerta del cambio en el mapa y señala las zonas donde el termómetro seguirá disparado

La AEMET alerta del cambio en el mapa y señala las zonas donde el termómetro seguirá disparado, no habrá tregua al calor. Cuando pensábamos que podríamos estar viendo un cambio de tendencia necesario, lo que tenemos por delante, puede cambiarlo todo. Sin duda alguna, deberemos estar preparados para lo peor. Este verano lo que tenemos por delante son olas de calor que no se detienen, sino que van llegando a toda velocidad. Será el momento de saber qué es lo que nos estará esperando en unos días en los que todo puede ser posible.

Los expertos no dudan en darnos algunos detalles de lo que podremos esperar en unas jornadas en las que cada detalle cuenta. Tocará saber qué es lo que nos estará esperando en unos días en los que quizás tendremos que estar preparados para lo peor. En estos días en los que quizás tocará saber si el calor seguirá impactando de la misma forma, el termómetro seguirá disparado de una forma que hasta el momento nadie hubiera imaginado. Las cifras son excesivamente altas si las comparamos con lo que teníamos hace unos días.

No habrá tregua al calor

Las altas temperaturas que tenemos por delante pueden llegar a ser históricas, en especial si tenemos por delante una serie de cambios que serán claves y que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno. Los expertos no dudan en apostar por un cambio que no serán tan intenso cómo pensábamos.

El verano no nos va a dar ninguna tregua, sino más bien todo lo contrario. Lo que nos estará esperando es un marcado cambio que nos situará en un punto de no retorno. Con unos datos que realmente pueden acabar siendo los que nos darán una alerta tras de otra.

Es momento de conocer en primera persona estos cambios que, sin duda alguna, habrá llegado el momento de ver. Estas cifras que, pueden acabar generando más de una sorpresa con unos datos que realmente nos pueden llegar a sorprender. No vamos a ver un marcado descenso de las temperaturas, sino más bien todo lo contrario.

La AEMET no duda en lanzar una importante advertencia que puede cambiarlo todo y que nos situará en un punto de no retorno. Lo que llega podría acabar siendo especialmente perjudicial en estas próximas jornadas que tenemos por delante.

La AEMET alerta del cambio en el mapa y señala las zonas donde el termómetro seguirá disparado

Señala las zonas donde el termómetro seguirá disparado estos expertos que no dudan en darnos algunos datos imprescindibles en estas jornadas que tenemos por delante. Cerramos el fin de semana y empezamos una nueva semana con una novedad que puede cambiarlo todo.

Tal y como nos explican los expertos de El Tiempo: «El domingo, la cercanía de la DANA al noroeste peninsular hará que vuelvan a bajar los termómetros. Sobre todo bajarán en Galicia y el oeste de Castilla y León. También bajarán e buena parte del oeste y centro peninsular. Sin embargo, habrá ascensos en el nordeste y es allí donde el calor seguirá siendo muy intenso. Se superarán los 38-40ºC en el Cantábrico oriental, La Rioja, Navarra, Aragón, Cataluña y Baleares. En otras zonas del Mediterráneo superarán los 36ºC como en Murcia y este de Andalucía. Los 35ºC se superarán en el centro».

La amenaza de una DANA puede hacernos pensar en algunos cambios que parece que no vamos a ver materializarse: «Durante este sábado y domingo, la DANA irá avanzando hasta quedar frente a Galicia, por lo que, aunque en la mayor parte del país haya estabilidad y cielos despejados el fin de semana, en el noroeste habrá lluvias y tormentas. El domingo no se descarta amanecer con algún chubasco aislado en zonas de Castilla y León y del sistema Ibérico e incluso alguna gota en el Cantábrico oriental. Por la tarde volverán los chubascos y tormentas a Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco y norte de Castilla y León».

Desde la AEMET la situación crea algunas alertas: «Continuará predominando la estabilidad en la Península y Baleares, con cielos poco nubosos o con intervalos de nubes medias y altas. No obstante, por la tarde se formará nubosidad de evolución en amplias zonas del centro, norte y este peninsular, con chubascos y tormentas en el área cantábrica, norte de Galicia y este de Castilla-La Mancha que es probable sean fuertes y vayan con granizo, sin descartarlas localmente muy fuertes. Con menor probabilidad también podrían ser localmente fuertes en la Ibérica oriental. Asimismo, podrían afectar de forma aislada a otros puntos del centro, norte y e interior este peninsular. En Canarias, intervalos nubosos con posibles precipitaciones débiles y dispersas en las islas montañosas tendiendo a despejar. Calima en Baleares y mitad este en la Península. Las temperaturas máximas descenderán en las islas Canarias orientales y vertientes atlántica y cantábrica, de forma notable incluso localmente extraordinaria en Galicia y oeste de Castilla y León, y exceptuando Andalucía occidental con pocos cambios y el Cantábrico oriental en ascenso. Ascensos también en el entorno pirenaico y pocos cambios en el resto. Se superarán los 35 grados en Baleares y en amplias zonas de interior de la mitad oriental peninsular, llegando incluso a 38 en regiones del nordeste, Cantábrico oriental y Mallorca. Mínimas en descenso en el oeste peninsular, en aumento en el cuadrante nordeste y Baleares y con pocos cambios en el resto. No bajarán de los 20 grados en los litorales del Mediterráneo y del Cantábrico oriental, así como en zonas de la meseta Sur y de los tercios sureste y nordeste».