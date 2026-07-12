Hoy, 12 de julio de 2026, el clima en toda la provincia de Bilbao se presenta variable, con cielos poco nubosos que darán paso a nubes de evolución y lluvias dispersas. Por la tarde, se esperan chubascos intensos, especialmente en el noroeste. Las temperaturas se mantendrán estables, con máximas que pueden superar los 37 grados en el interior. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: nubes y chubascos a lo largo del día

El cielo se despereza lento en Bilbao, donde la jornada de hoy promete ser intensa. Desde la madrugada, las nubes se adueñan del horizonte, dejando un ambiente en el que es inevitable pensar en la lluvia, que aparecerá con fuerza tanto por la mañana como por la tarde. Las temperaturas oscilan entre los 20 y 39 grados, pero con esa humedad que ronda el 95%, la sensación térmica puede resultar más pesada de lo habitual.

Con viento del sureste soplando a 20 km/h, este día no ofrecerá tregua para quienes busquen escapar de los chubascos. A medida que la luz del sol se asome a las 6:43 para irse a las 21:51, el cielo mantendrá una atmósfera cargada en la que es mejor estar preparados para la lluvia. Así que, si piensas salir, no te olvides del paraguas; será un acompañante esencial en esta jornada bilbaína.

Ambiente cargado con lluvia inminente en Baracaldo

La jornada se presenta en Baracaldo con un ambiente cargado, como si la naturaleza estuviera a la espera de liberar su presión acumulada. Los nublados intensos marcan un amanecer sombrío, augurando un día marcado por la inestabilidad y la posibilidad de lluvia.

A medida que avanza la mañana, la probabilidad de lluvia se incrementa hasta alcanzar el 95%, con cielos cubiertos que traerán un descenso notable de las temperaturas. Esta tarde-noche, se anticipa un 100% de probabilidad de precipitaciones y vientos fuertes que superarán los 30 km/h. Es recomendable llevar paraguas y estar preparados para un drástico cambio en las condiciones del tiempo.

Guecho: ambiente húmedo y lluvioso hoy

El amanecer en Guecho nos trae un día muy húmedo y cubierto, con una probabilidad de lluvia del 100% que se mantendrá durante toda la jornada. Desde primeras horas de la mañana, con temperaturas que rondarán los 27 grados, la sensación térmica será aún más cálida, alcanzando los 33 grados. A medida que avance el día, el viento del sureste soplará con fuerza, alcanzando ráfagas de hasta 30 km/h, lo que puede generar un ambiente algo pesado.

Ya por la tarde, el pronóstico no mejora, con una temperatura máxima de 33 grados y una humedad que podría llegar al 95%, lo que hará que el ambiente se sienta abrumador. La lluvia se intensificará en esta franja horaria y se prevé que continúe durante la noche. Con la salida del sol a las 06:43 y su puesta a las 21:52, tendremos alrededor de 15 horas de luz para afrontar un día marcado por la inclemencia del tiempo.

Santurce: cielo nublado con probabilidad de lluvia

Las condiciones en la ciudad se presentan con un cielo nublado a lo largo del día, con probabilidades de lluvia tanto por la mañana como en la tarde-noche. Las temperaturas oscilarán entre los 21 y 34 grados y aunque habrá algo de viento del sureste a velocidades moderadas, no se esperan situaciones complicadas.

Es un día perfecto para disfrutar de un paseo tranquilo, aprovechando el ambiente fresco y la compañía de nubes que aportan un toque especial. Las actividades cotidianas se pueden desarrollar sin contratiempos, ideal para aquellos que buscan conectar con el entorno.

Cielos cubiertos y lluvias intensas en Basauri

En Basauri, la mañana se presenta con cielos cubiertos y una sensación de frescor debido a la baja temperatura. La bruma puede ser un compañero constante, pero no tardará en llegar la lluvia, ya que las precipitaciones a partir del mediodía son casi seguras. A lo largo del día, el tiempo se tornará más inestable con lluvias intensas y vientos moderados del sureste, alcanzando ráfagas que podrían sorprender en la tarde-noche. Para quienes salgan, es recomendable llevar paraguas y vestirse de manera ligera, aunque cálida, para enfrentar las temperaturas variables.