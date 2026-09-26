Se buscan voluntarios para vivir gratis en Tailandia con habitación privada y 3 comidas al día a cambio de desarrollar webs 25 horas semanales

¿Quién no ha fantaseado con cambiar el atasco de la mañana por tres semanas de selva? Una ecoaldea de permacultura del distrito de Phanom, en la provincia tailandesa de Surat Thani, busca a un desarrollador web y le ofrece habitación privada, tres comidas al día e internet de alta velocidad a cambio de cuidar sus páginas web y escribir contenidos.

La oferta pide 25 horas de trabajo a la semana, con cinco días libres, y una estancia fija de tres semanas. Tiene requisitos concretos, como un inglés fluido o un italiano intermedio, y se gestiona a través de Worldpackers, una web de intercambio de trabajo por alojamiento con anfitriones verificados en más de 140 países.

La tentadora propuesta para vivir gratis en Tailandia

La anfitriona se llama Thassanee, aunque los voluntarios la llaman Lele, y el proyecto es una ecoaldea de permacultura, es decir, una comunidad que cultiva imitando los ciclos de la naturaleza. Está en el distrito de Phanom, en el sur del país, la misma zona del parque nacional de Khao Sok. La ficha resume su filosofía en una frase, «hacer la revolución dejando de consumir».

¿Y qué recibe el voluntario? Una habitación privada, desayuno, comida y cena todos los días, internet de alta velocidad, lavandería gratuita y bicicletas. Es como una casa rural pagada durante tres semanas, solo que el alquiler se abona con horas de teclado.

La anfitriona acumula 100 reseñas con una nota media de 4,5 sobre 5, responde al 90% de las solicitudes y suele hacerlo en menos de un día. Un voluntario argentino lo resume así, «Lele fue una anfitriona increíble y la experiencia fue increíble».

Las tareas tecnológicas y el horario

El puesto tiene dos patas. Por un lado, desarrollar y mantener las páginas web del proyecto, o sea, que funcionen, carguen rápido y no se queden anticuadas. Por otro, escribir, editar y publicar contenidos que, según la ficha, sean inspiradores, algo parecido a llevar el blog de la ecoaldea.

El anuncio no detalla las herramientas, aunque en este tipo de webs lo habitual es un gestor de contenidos como WordPress, un programa que permite publicar textos y fotos sin tocar código. La anfitriona busca a alguien con experiencia en diseño web y buena comunicación.

Son 25 horas semanales con cinco días libres, así que, tal y como figura en el anuncio, el trabajo queda concentrado en dos jornadas. ¿Se puede vivir así con un portátil? Cada vez más gente lo hace. Hay informáticos que se van a vivir a la Antártida a mantener las redes de una base científica. Hasta la NASA busca voluntarios para encerrarlos en una simulación de la Luna y Marte.

Los requisitos para postularse

La anfitriona solo acepta viajeros que vayan solos, así que las parejas quedan fuera. Pide inglés fluido o un nivel intermedio de italiano, y no fija una edad mínima ni máxima. La estancia dura exactamente tres semanas y las plazas están abiertas de septiembre a febrero.

El voluntario paga sus vuelos, el seguro de viaje, los desplazamientos dentro de Tailandia y el visado si lo necesita, sin tasas extra. Tampoco hay sueldo, ojo, nada que ver con la empresa británica que paga 75.000 euros y alojamiento a quien entrene a sus robots humanoides.

¿Hace falta visado? Según las recomendaciones de viaje del Ministerio de Asuntos Exteriores, desde el 15 de septiembre de 2026 los españoles pueden entrar sin visado por turismo hasta 30 días, ampliables otros 30 en las oficinas de inmigración. Eso sí, un voluntariado no es exactamente turismo, y la Embajada de Tailandia en Madrid recoge visados específicos para trabajar o colaborar con organizaciones, así que conviene consultar el caso antes de comprar el billete.

Cómo inscribirse a través de Worldpackers

El primer paso es crear un perfil en la plataforma y elegir un plan de pago anual. El básico para viajeros solos, llamado Trips, cuesta 59 dólares al año (unos 51 euros), y los planes Pack, de 109 y 139 dólares (unos 95 y 121 euros), añaden más protección y cursos. Para parejas hay planes desde 69 dólares (unos 60 euros), aunque aquí no servirían.

Después se envía la solicitud a la anfitriona, se espera su preaprobación y se confirma el viaje dentro de la web. Ese último clic activa la Protección WP, que en el plan básico reembolsa hasta 59 dólares (unos 51 euros) en alojamiento de emergencia si la experiencia no sale como se acordó, y devuelve el dinero si ningún anfitrión responde en 30 días. Las plazas de este tipo suelen cubrirse con rapidez y las condiciones pueden cambiar, así que conviene revisar el anuncio antes de solicitar la plaza.

La oferta completa se ha publicado en la web de Worldpackers.